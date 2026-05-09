La automoción aragonesa abraza el salto chino de Stellantis en Figueruelas: "Podemos ser más competitivos"

La industria aragonesa de la automoción y el tejido empreaarial han recibido con entusiasmo y alivio el anuncio oficial de Stellantis y Leapmotor sobre la ampliación de su alianza industrial en España. La confirmación de nuevos modelos para Figueruelas, incluido un futuro SUV eléctrico de Opel con tecnología desarrollada junto al fabricante chino, refuerza las expectativas de crecimiento de toda la cadena auxiliar y consolida a la comunidad como uno de los grandes polos europeos de la nueva movilidad eléctrica.

“Para las empresas y socios del clúster es una muy buena noticia”, resumió el presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón, Juan Carlos Dueñas, en declaraciones a este diario. “Nos va a permitir participar en nuevos modelos y tener trabajo tanto a las empresas tier 1 y tier 2 como a las ingenierías”, añade.

El gran cambio: un Opel con tecnología china

Dentro del paquete de anuncios realizados por Stellantis, desde el sector se otorga especial relevancia al futuro SUV eléctrico de Opel que se fabricará en Figueruelas utilizando tecnología de Leapmotor. “El B10 ya estaba prácticamente confirmado, pero lo realmente importante para nosotros fue el anuncio del SUV de Opel”, explicó Dueñas. El dirigente empresarial considera que este modelo simboliza el profundo cambio que vive la industria europea del automóvil.

Desde el clúster restan dramatismo a esa integración tecnológica entre ambas marcas y la interpretan como una evolución lógica del sector. “Al final lo que hacen los fabricantes es utilizar plataformas estándar. Opel utilizará una plataforma de Leapmotor y luego mantendrá toda la parte europea de diseño, interior, asientos o experiencia de usuario”, señala.

El verdadero reto, según reconocen, estará en adaptarse a la velocidad industrial de los fabricantes chinos. Dueñas destaca como ejemplo que el desarrollo del nuevo SUV eléctrico de Opel se plantea en menos de dos años, muy lejos de los plazos habituales en Europa. “Tenemos que adaptarnos a cómo hacen las cosas los chinos para ser más competitivos”, afirma. “Cada dos años van a lanzar coches nuevos y eso obliga a acelerar procesos», destacó para señalar el cambio de paradigma que supone en los tiempos de ejecución con los que viene trabajando el sector.

El viaje del clúster al gigante asiático

La relación con las empresas chinas no se percibe desde Aragón con desconfianza ni se observan barreras insalvables. Representantes del clúster participaron recientemente en una misión empresarial en China, organizada por el Icex, y regresaron con una visión más cercana de la esperada. “No hay tanta diferencia cultural como pueda parecer. Son muy relacionales, nos podemos entender y eso para nosotros puede ser una oportunidad”, explica Dueñas.

El desembarco de Leapmotor está generando además un efecto tractor cada vez más visible sobre el tejido auxiliar aragonés. El caso más avanzado es el de Lieder Automotive en Borja, la joint venture impulsada por Fagor Ederlan y la china Duoli Technology para fabricar chasis destinados a modelos de Leapmotor. A ello se suman otros proyectos ya adelantados por este diario, como la implantación de CAIP en Plaza o el futuro taller de ensamblaje de baterías previsto en Mallén.

Pese a ello, desde el clúster insisten en que el objetivo prioritario debe ser aprovechar la capacidad industrial ya existente en Aragón antes que fomentar nuevas implantaciones completamente independientes. “Nosotros podemos ayudarles a implantarse utilizando el ecosistema que ya existe aquí”, sostiene Dueñas, que pone como ejemplo histórico la llegada de proveedores alemanes a España tras el desembarco de Volkswagen en Seat. “Es normal que traigan a empresas de confianza, pero nuestra misión es que utilicen la cadena de valor que ya tenemos”.

La valoración de la CEOE Aragón

En la misma línea se pronunció CEOE Aragón, que expresó públicamente su “satisfacción” por el anuncio y felicitó tanto a la dirección como a los trabajadores de Stellantis Figueruelas. La patronal considera que la llegada de nuevos modelos “representa una apuesta de futuro muy relevante” para Aragón y subraya el impacto positivo que tendrá sobre el conjunto del tejido productivo de la comunidad.

Para CEOE Aragón, la planta zaragozana vuelve a demostrar su competitividad en un momento clave para la transformación de la automoción europea. Y en el sector existe la sensación de que el anuncio realizado este viernes no es el final del camino, sino el inicio de una nueva etapa en la que Aragón puede convertirse en uno de los grandes puentes industriales entre Europa y China.