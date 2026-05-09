La Brigada Líbano XLV parte desde Jaca para llevar a cabo una misión de la ONU
Familiares y amigos les han despedido hoy desde la Ciudadela de Jaca
La Ciudadela de Jaca ha acogido este sábado el acto oficial de despedida del contingente BRILIB XLV (Brigada Líbano XLV), al mando del general de brigada Antonio Ortiz Martínez, jefe del Mando de Tropas de Montaña, que desplegará en zona de operaciones en el marco de la misión de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL).
El acto ha sido presidido por el general de división Mariano Arrazola Martínez, jefe de la División San Marcial, y ha contado con la participación de autoridades militares, así como con una destacada presencia de familiares y allegados de los militares que integran el contingente, llegados desde distintos puntos de España para acompañarlos en este significativo momento.
La BRILIB XLV está formada en su mayor parte por personal de las unidades del Mando de Tropas de Montaña Roncesvalles (MTM), que actúa como unidad base generadora. El contingente cuenta igualmente con el apoyo de personal de otras unidades del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.
En el ámbito internacional, la BRILIB XLV integra una compañía de Serbia, una sección de El Salvador y militares de Brasil, estos últimos encuadrados en el Cuartel General.
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