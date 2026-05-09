El comité de Stellantis ve un “futuro muy halagüeño” para Figueruelas tras los anuncios de Leapmotor

Los anuncios realizados este viernes por Stellantis y Leapmotor han sido recibidos con optimismo por la representación sindical de la planta de Figueruelas, que interpreta los nuevos proyectos adjudicados a la factoría como una confirmación de la apuesta industrial realizada por el grupo para Zaragoza. El presidente del comité de empresa, Rubén Alonso, considera que los nuevos proyectos asignados a la factoria aragonesa refuerzan el futuro de la planta en un momento especialmente delicado para la automoción europea, un éxito que atribuye a los acuerdos alcanzados hace tres años entre la empresa y la parte social.

“Esto es muy positivo y pone en valor el convenio colectivo firmado en 2023, en los que se garantizaba carga de trabajo y un futuro industrial para la planta”, señala en declaraciones a este diario. El dirigente sindical considera que los anuncios realizados por Stellantis evidencian “la capacidad con la que se trabaja en Figueruelas” y consolidan las expectativas de crecimiento de la factoría.

Volver a los máximos de capacidad productiva

La sensación dentro de la planta es especialmente significativa por el contexto que atraviesa el sector en Europa, marcado por cierres, ajustes de producción y dudas sobre la transición al vehículo eléctrico. “No vamos a decir que seamos unos privilegiados, pero sí estamos en una situación muy positiva viendo cómo está evolucionando la automoción”, afirma Alonso. “Tenemos un futuro muy halagüeño, no solo para la fábrica, sino también para toda la industria y los servicios alrededor de Zaragoza y Aragón”.

El comité interpreta además que la llegada de nuevos modelos, comenzando este otoño con el Leapmotor B10 y continuando más adelante con el futuro SUV eléctrico de Opel desarrollado junto al fabricante chino, puede marcar un punto de inflexión para la evolución industrial de Figueruelas. “Esperemos que esto sirva para volver a esos índices de producción que teníamos hace años”, señala Alonso, que confía en que el aumento de carga de trabajo termine traduciéndose también en más empleo.

Actualmente, la planta cuenta con una plantilla de algo más de 4.000 trabajadores y atraviesa una etapa de intensa transformación industrial, con obras simultáneas vinculadas tanto a la adaptación de las líneas de producción para Leapmotor como a la futura gigafactoría de baterías impulsada por CATL y Stellantis. Pese a ello, la fábrica mantiene actividad relevante para atender la actual demanda del mercado. “No estamos parados ni afectados por ERTE. Estamos trabajando con jornadas adicionales para abastecer pedidos”, destaca el presidente del comité.

Alonso considera además que la creciente presencia de proyectos chinos dentro de Stellantis no debe verse como una amenaza para Europa, sino como una oportunidad industrial. “La industria china está apostando por Europa y no viene para dos días, viene para quedarse”, afirma. “Las sinergias que se generen irán encaminadas a beneficiar a la industria de la automoción europea y española”.

UGT destaca "el trabajo y el esfuerzo de la plantilla”

En una línea similar se pronunció UGT Aragón, que valoró “muy positivamente” el anuncio realizado por Stellantis y destacó que la llegada del nuevo SUV eléctrico de Opel permitirá reforzar la capacidad productiva de Figueruelas y generar nuevas oportunidades para la industria auxiliar aragonesa.

El sindicato subrayó además que la adjudicación de nuevos proyectos es fruto “del trabajo y el esfuerzo de toda la plantilla” y de la apuesta realizada para mantener la competitividad de la planta a través del convenio colectivo firmado para el periodo 2023-2027. UGT considera que los nuevos programas industriales pueden devolver a Figueruelas a sus niveles máximos de producción y consolidar su papel estratégico dentro del grupo automovilístico.