Confirmado: esta será la playa preferida de los jubilados zaragozanos este verano

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchas familias comienzan a planificar sus vacaciones y escapadas para los meses estivales, combinando viajes en el extranjero con estancias en segundas residencias situadas en la costa. Las playas de Tarragona y Castellón figuran entre las más frecuentadas por los aragoneses, debido a su cercanía con la comunidad, ya que se puede llegar a ellas en apenas dos horas de viaje.

Cambrils es uno de los destinos de costa preferidos por los zaragozanos, en el que muchas familias cuentan con una segunda residencia, sobre todo numerosos jubilados que pasan allí gran parte del verano en sus apartamentos junto al mar. Si hace unos días se anunciaba la inauguración del nuevo paseo marítimo de La Pineda, en el municipio de Vila-Seca, tras 14 meses de obras, ahora ha sido el ayuntamiento de esta localidad el que ha dado un paso más para mejorar la experiencia de vecinos y visitantes con unas playas más accesibles e inclusivas.

Según informa Diari de Tarragona, las playas de la Ardiaca y la Llosa, en Cambrils, estrenarán nuevas zonas de baño adaptadas para personas mayores y con movilidad reducida, que estarán operativas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Estas mejoras buscan facilitar un acceso seguro y cómodo al mar, especialmente para personas con dificultades de movilidad y usuarios que necesiten apoyo durante el baño o la realización de ejercicios de rehabilitación.

La playa de La Llosa, en la localidad de Cambrils, en la provincia de Tarragona. / TURISMO COSTA DORADA

Asientos con sombra dentro del agua y barandillas

Entre las novedades destaca la instalación de barandillas de acero inoxidable que permitirán entrar y salir del agua con mayor seguridad. Además, se habilitará una línea de vida con boyas para que los bañistas puedan sujetarse mientras se remojan sin perder pie. Estas boyas también servirán para la realización de ejercicios de rehabilitación y movilidad, ampliando así los servicios adaptados de las playas del municipio.

A ello se sumarán asientos con sombra dentro del agua, diseñados para facilitar el descanso y la comodidad de las personas mayores. En concreto, Diari de Tarragona destaca que en la playa de la Llosa se instalará "una plataforma de baño con capacidad para unos 20 asientos", una infraestructura que permitirá acceder al agua "de forma más segura y ajustada a sus capacidades".

La nueva plataforma de la Llosa será semejante a la de Cunit. / EL PERIÓDICO

La Costa Dorada avanza hacia un turismo más accesible

Según detalla el periódico tarraconense, otras playas de la Costa Dorada, como Vila-seca o Cunit, ya instalaron sistemas similares el año pasado. También en l’Hospitalet de l’Infant se implementaron numerosas mejoras en materia de accesibilidad, como una silla anfibia pediátrica, pérgolas con señalización, una ducha con grúa para facilitar el baño y la adaptación de plazas de aparcamiento.

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Fomentar el turismo accesible se ha convertido en uno de los grandes objetivos de las playas de Tarragona. Sin embargo, todavía queda margen de mejora. Según un estudio realizado por la Universidad Rovira i Virgili (URV), solo el 47,3% de las playas de la provincia cuenta con rampas de acceso y el 50,9% dispone de personal especializado para facilitar el baño asistido.