El colegio de Fernando Simón en Zaragoza: un centro privado bilingüe exclusivo para hombres

Fernando Simón ha vuelto a la palestra después de varios años en la sombra. El epidemiólogo de Zaragoza se convirtió en la cara más visible del Ministerio de Sanidad en la pandemia de covid-19 al ser el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ahora, el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha obligado al zaragozano a dar la cara para explicar todo lo que está sucediendo y pedir calma a la ciudadanía seis años después.

El médico de Zaragoza sigue siendo una figura muy asociada a la comunicación de la pandemia de coronavirus y sus mensajes de tranquilidad sobre que el riesgo para España de contrair el covid-19 han reactivado las críticas y comparaciones con todo lo sucedido en 2020. Desde que terminó la pandemia, Fernando Simón ha logrado salirse de los grandes focos, pero su actividad en el Ministerio de Sanidad no ha cesado ya que, por ejemplo, participó en la puesta en marcha de protocolos de vigilancia para prevenir infecciones tras la crisis de la DANA.

Fernando Simón durante una conferencia celebrada en la que habló de hantavirus / EFE

Más repercusión tuvo hace un año su reaparición para el quinto aniversario de la pandemia cuando concedió una serie de entrevistas en las que defendió que España y el resto del mundo está mejor preparados ante pandemias, catástrofes climáticas y emergencias de salud pública.

Durante todo este tiempo hasta la llegada del hantanavirus a las costas españolas, Fernando Simón también ha tenido tiempo para dejarse caer por su Zaragoza natal. Cabe recordar que el médico incluso fue homenajeado por su labor en la pandemia en el barrio zaragozano de Las Fuentes donde le dedicaron un cabezudo en la comparsa. El epidemiologo también reapareció en una una mesa redonda en la sede del LAAAB para hablar del final de la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte.

Un colegio donde "cada persona es única"

Fernando Simón también mantiene una relación directa con los antiguos compañeros del colegio donde pasó toda su infancia. Antes de estudiar Medicina en la Universidad de Zaragoza, el epidemiólogo, hijo del psiquiatra Antonio Simón y segundo de seis hermanos, estudió en el colegio de Fomento Montearagón. Se trata de un centro privado bilingüe que inició su actividad en el curso 1966-67 y actualmente ofrece las etapas educativas de Primaria, ESO y Bachillerato.

El centro educativo, que cuenta con unas impresionantes instalaciones en el Paseo de los Reyes de Aragón junto al Canal Imperial, basa su proyecto educativo en que familia y colegio compartan principios y actúen de manera coordinada. "En Montearagón consideramos que cada persona es única, por eso ofrecemos una educación personalizada que ayude a cada alumno a lograr el máximo desarrollo de sus capacidades y aptitudes", explican desde su página web.

Panorámica de las instalaciones del colegio Montearagón de Zaragoza / MONTEARAGÓN

Los principios de Montearagón son la educación personalizada, la implicación de las familias, la calidad, la innovación educativa, el bilinguismo y la edudación en valores. Este colegio de Zaragoza, ligado al Opus Dei y al cual solo acuden chicos ya que las chicas van al Sansueña, cuenta con unas instalaciones espectaculares entre las que se incluyen laboratorios, salón de actos, aula de oratoria y debate, English Corner, campo de fútbol-7, pista de atletismo, pabellón cubierto y tres pistas multideporte.

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El colegio de Fernando Simón, a donde sus alumnos acuden con uniforme, cuenta con un comedor con cocina propia, la opción de transporte escolar con diferentes rutas por Zaragoza, actividades extraescolares entre las cuales hay culturales, artísticas y deportivas. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sigue vinculado con Montearagón gracias al programa Alumni, que promueve actividades para antiguos alumnos.