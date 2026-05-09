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El pequeño pueblo de Zaragoza al abrigo del Moncayo que fue una ciudad-estado con su propia moneda

Sus calles tranquilas y su entorno natural cerca del Moncayo convierten a este municipio en un destino rural auténtico para descubrir

Vista panorámica de Tierga

Vista panorámica de Tierga / Turismo de Aragón

Carla Rodríguez

Zaragoza

Entre montañas y parajes del Sistema Ibérico se esconde una pequeña localidad zaragozana que mantiene intacta la esencia de los pueblos rurales de Aragón. Sus calles tranquilas, el entorno natural que la rodea y la huella histórica presente en distintos rincones convierten este destino en una escapada ideal para quienes buscan desconectar y descubrir lugares con encanto lejos del turismo masificado.

El municipio conserva vestigios de su pasado medieval y también de antiguas civilizaciones que dejaron marca en la zona siglos atrás. A ello se suma la imponente iglesia de San Juan Bautista, uno de los puntos más reconocibles del casco urbano y símbolo del patrimonio local. Todo ello hace de Tierga, en plena Comarca del Aranda, uno de esos pueblos con historia que todavía conservan la autenticidad de otra época.

Aunque hoy es una localidad tranquila de apenas unos cientos de habitantes, Tierga cuenta con siglos de historia. Su origen se remonta a la antigua ciudad celtibérica de Tergakom, un asentamiento que ya existía en el siglo IV antes de Cristo y que llegó incluso a ser una ciudad-estado y tener moneda propia.

Paisaje del valle del Moncayo

Paisaje del valle del Moncayo / Turismo de Aragón

La riqueza minera de la zona, especialmente por la explotación de hierro, favoreció posteriormente la llegada de los romanos y la construcción de importantes calzadas. Algunas huellas de aquellas vías todavía pueden encontrarse en los alrededores del municipio.

Uno de los lugares más emblemáticos del pueblo es la iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVI. El edificio mezcla varios estilos arquitectónicos, desde el mudéjar de su torre de ladrillo decorada con formas geométricas hasta elementos renacentistas y tardogóticos en su interior.

Fotografía de la iglesia San Juan Bautista de Tierga

Fotografía de la iglesia San Juan Bautista de Tierga / Turismo de Aragón

Un castillo casi destruido

El municipio también conserva restos de un antiguo castillo de origen musulmán que tuvo un importante papel defensivo durante la Edad Media. La fortaleza quedó prácticamente destruida durante la Guerra de Sucesión Española, aunque todavía pueden verse algunos restos en la parte alta del pueblo.

Más allá de su patrimonio histórico, Tierga destaca por el paisaje que lo rodea. Situado cerca del Moncayo y en un entorno de montes y caminos, el municipio es un destino perfecto para quienes buscan desconectar, hacer rutas de senderismo o descubrir pequeños rincones rurales de Aragón alejados del turismo masivo.

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Con su mezcla de historia, naturaleza y arquitectura tradicional, Tierga se ha convertido en uno de esos pueblos zaragozanos que sorprenden por todo lo que esconden entre sus calles silenciosas y su entorno natural.

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