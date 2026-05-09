Renfe recupera una ruta única por el Prepirineo tras tres años sin circular: tren, senderismo y naturaleza en estado puro

Aragón vuelve a poner en marcha uno de sus planes más originales para esta primavera. Tras tres años sin circular debido a obras en la infraestructura ferroviaria, el Tren Geológico del Prepirineo regresa con una propuesta que combina viaje en tren y rutas de senderismo por algunos de los paisajes más espectaculares del norte de la comunidad.

La iniciativa, impulsada por Renfe junto a la Comarca Hoya de Huesca, permite descubrir de una forma diferente varios Lugares de Interés Geológico del Prepirineo oscense. No se trata de un simple desplazamiento, sino de una experiencia interpretativa guiada por expertos que convierten el trayecto en una auténtica clase al aire libre sobre el territorio.

El recorrido comienza a bordo del tren Zaragoza-Huesca-Canfranc, una de las líneas más icónicas de Aragón. Durante el trayecto, los participantes pueden observar cómo el paisaje va transformándose progresivamente: desde las llanuras cerealistas que rodean Huesca hasta las primeras formaciones montañosas del Prepirineo. Todo ello acompañado de explicaciones sobre la geología, la formación del relieve y la historia natural de la zona.

Pero el viaje no termina en el tren. La experiencia se completa con rutas de senderismo guiadas, que arrancan en enclaves tan emblemáticos como Riglos o Santa María y la Peña, dependiendo del itinerario elegido. Estas caminatas, de entre 9 y 11,3 kilómetros, están diseñadas para todos aquellos que quieran disfrutar del entorno de una forma activa, sin necesidad de ser expertos montañeros.

Los participantes podrán recorrer algunos de los paisajes más impresionantes de Aragón, como los Mallos de Riglos, gigantescas formaciones rocosas que se elevan sobre el terreno, la espectacular Foz de Escalete o el entorno natural del embalse de la Peña. Espacios que no solo destacan por su belleza, sino también por su valor geológico y ecológico.

El Tren Geológico del Prepirineo se convierte así en un plan perfecto para quienes buscan una escapada diferente desde Zaragoza, combinando naturaleza, aprendizaje y actividad física en una sola jornada. Además, forma parte del programa de visitas guiadas y ecoturismo de la comarca, una apuesta clara por el turismo sostenible y la puesta en valor del territorio.

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Las próximas salidas están programadas para los días 10 y 24 de mayo y 7 de junio, fechas clave para disfrutar del paisaje en uno de los mejores momentos del año, con temperaturas agradables y el campo en plena explosión primaveral.