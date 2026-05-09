La plantilla de la atención al cliente de BSH sale a la calle: "Necesitamos dignificar las condiciones laborales"
El sindicato OSTA, convocante de la protesta, denuncia la precariedad de las trabajadoras y exige "avances reales" en la negociación de un nuevo convenio
Un centenar de personas se ha concentrado este sábado por la tarde en el centro de Zaragoza para exigir una mejora de las condiciones laborales y salariales de la plantilla del centro de atención al cliente de BSH, ubicado en el edificio El Trovador y que emplea a unas 120 personas, en su mayoría mujeres. La protesta, convocada por la sección sindical de OSTA, ha tenido como objetivo “visibilizar” la situación que vive la plantilla y reclamar “avances reales” en la negociación del convenio colectivo.
Según la versión de la parte social, tras nueve reuniones de negociación, la empresa continúa rechazando las propuestas planteadas por el sindicato aragonesista, que califica de “disruptivas” al considerar que afectan al “equilibrio competitivo” del centro de trabajo.
Según la versión de la parte social, tras nueve reuniones de negociación, la empresa continúa rechazando las propuestas planteadas por el sindicato aragonesista, que califica de “disruptivas” al considerar que afectan al “equilibrio competitivo” del centro de trabajo.
Desde OSTA denuncian que, mientras “aumentan las exigencias laborales y la carga de trabajo”, una plantilla altamente feminizada “continúa soportando condiciones precarias”, con hasta siete turnos distintos, trabajo de lunes a domingo y festivos, dificultades de conciliación y una pérdida continuada de poder adquisitivo.
Reivindacciones
La Organización Sindical de Trabajadores de Aragón considera “imprescindible” que el nuevo convenio colectivo sirva para “dignificar” las condiciones laborales y reconocer las funciones y responsabilidades reales que desempeña diariamente la plantilla. Entre sus principales reivindicaciones figuran una clasificación profesional acorde a las tareas realizadas, la recuperación del poder adquisitivo perdido y el reconocimiento y puesta en valor del trabajo desarrollado en el centro.
Desde OSTA aseguran que seguirán defendiendo los derechos de las personas trabajadoras “sin miedo y sin aceptar chantajes”, al tiempo que apuestan por mantener a la plantilla “informada, unida y movilizada” durante todo el proceso de negociación.
Tras esta primera movilización, el sindicato no descarta promover nuevas acciones de protesta en función de cómo transcurran las negociaciones, incluida la convocatoria de paros. “Solo con la confrontación y la unidad se mejoran derechos”, añaden.
La concentración, abierta a toda la ciudadanía, ha buscado visibilizar una realidad laboral que, según el sindicato convocante, afecta especialmente a "mujeres trabajadoras con salarios precarios".
- La aparición de restos medievales afecta a una promoción de lujo en el centro de Zaragoza
- Reabre una mítica discoteca de la Costa Dorada: era una de las favoritas de muchos zaragozanos
- Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros
- Un denunciante del caso Forestalia se incorpora al Gobierno de Aragón como director general de Medio Natural
- Oesía se eleva en Zaragoza: de la antigua CAI a la Torre Aragonia para duplicar su plantilla
- Cierra una emblemática cervecería de barrio en Zaragoza: 'Gracias a todos por el apoyo durante este tiempo
- Mateo Sierra, finalista de MasterChef, al frente del nuevo restaurante de El Corte Inglés de Sagasta: 'El problema de la hostelería es que está mal medida socialmente
- Carmen Susín se reunirá con la comunidad educativa 'a lo largo de los próximos días' para recibir sus demandas