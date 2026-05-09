La plantilla de la atención al cliente de BSH sale a la calle: "Necesitamos dignificar las condiciones laborales"

Un centenar de personas se ha concentrado este sábado por la tarde en el centro de Zaragoza para exigir una mejora de las condiciones laborales y salariales de la plantilla del centro de atención al cliente de BSH, ubicado en el edificio El Trovador y que emplea a unas 120 personas, en su mayoría mujeres. La protesta, convocada por la sección sindical de OSTA, ha tenido como objetivo “visibilizar” la situación que vive la plantilla y reclamar “avances reales” en la negociación del convenio colectivo.

Según la versión de la parte social, tras nueve reuniones de negociación, la empresa continúa rechazando las propuestas planteadas por el sindicato aragonesista, que califica de “disruptivas” al considerar que afectan al “equilibrio competitivo” del centro de trabajo.

En imágenes I Protesta de los trabajadores de BSH Atención al Usuario en Zaragoza / JAIME GALINDO

Según la versión de la parte social, tras nueve reuniones de negociación, la empresa continúa rechazando las propuestas planteadas por el sindicato aragonesista, que califica de “disruptivas” al considerar que afectan al “equilibrio competitivo” del centro de trabajo.

Desde OSTA denuncian que, mientras “aumentan las exigencias laborales y la carga de trabajo”, una plantilla altamente feminizada “continúa soportando condiciones precarias”, con hasta siete turnos distintos, trabajo de lunes a domingo y festivos, dificultades de conciliación y una pérdida continuada de poder adquisitivo.

Reivindacciones

La Organización Sindical de Trabajadores de Aragón considera “imprescindible” que el nuevo convenio colectivo sirva para “dignificar” las condiciones laborales y reconocer las funciones y responsabilidades reales que desempeña diariamente la plantilla. Entre sus principales reivindicaciones figuran una clasificación profesional acorde a las tareas realizadas, la recuperación del poder adquisitivo perdido y el reconocimiento y puesta en valor del trabajo desarrollado en el centro.

Desde OSTA aseguran que seguirán defendiendo los derechos de las personas trabajadoras “sin miedo y sin aceptar chantajes”, al tiempo que apuestan por mantener a la plantilla “informada, unida y movilizada” durante todo el proceso de negociación.

Tras esta primera movilización, el sindicato no descarta promover nuevas acciones de protesta en función de cómo transcurran las negociaciones, incluida la convocatoria de paros. “Solo con la confrontación y la unidad se mejoran derechos”, añaden.

La concentración, abierta a toda la ciudadanía, ha buscado visibilizar una realidad laboral que, según el sindicato convocante, afecta especialmente a "mujeres trabajadoras con salarios precarios".