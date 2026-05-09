Primera entrevista de Jorge Azcón en EL PERIÓDICO tras ser investido presidente de Aragón: "El acuerdo con Vox es para cuatro años y con cuatro presupuestos"

Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) se sienta en el Pignatelli, ya como presidente, en la que es su primera entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN apenas diez días después de ser investido en las Cortes de Aragón. El líder del Ejecutivo de coalición PP-Vox analiza el pacto con la extrema derecha, las prioridades de su acción política, el rumbo de la economía aragonesa y las relaciones con el Gobierno de España.

En esta conversación con el director de este diario, Ricardo Barceló, y la redactora de Política, Laura Carnicero, el barón popular traza algunas de las líneas maestras sobre las que quiere que pilote su nuevo proyecto político, surgido después de las primeras elecciones anticipadas de la historia de Aragón, el pasado 8F, y tras varios meses de negociaciones con Vox que han culminado con la vuelta de los de Abascal al Pignatelli, con tres consejerías y una vicepresidencia.

Noticias relacionadas

La entrevista estará disponible este domingo, en la edición de papel de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, así como en la web y en todos los canales digitales y redes sociales del diario. "El acuerdo que han firmado PP y Vox es que este sea un Gobierno de cuatro años que apruebe cuatro presupuestos", afirma Azcón.