Los productores aragoneses de pistacho celebran la exportación a China: "Deberíamos producir cinco o seis veces más para hacer frente a toda la demanda que hay"

El pistacho español, y por extensión el aragonés, vive un momento de crecimiento de producción y de oportunidad en el mercado internacional. China es desde hace unas semanas un nuevo destino para este fruto seco. El acuerdo firmado entre el gigante asiático y el Gobierno de España, tras la visita de Pedro Sánchez a Pekín, abre la puerta más grande del planeta a un fruto seco en apogeo en suelo español y aragonés, con cada vez más productores interesados en ocupar sus explotaciones con este fruto. La aparición en los lineales, con cada vez más productos vinculados al pistacho, y el conflicto de Oriente Medio, principal zona de producción del planeta de este fruto, ofrece más oportunidades a unos productores que admiten que no pueden hacer frente a toda la demanda, pero que sí presumen de tener la mejor calidad.

Alejandro Bribian es el presidente de Apistar (Asociación de pistacheros de Aragón) y celebra el nuevo convenio con el país asiático. "Todo lo que sea abrir puentes para el pistacho son buenas noticias", admite en conversación telefónica, antes de destacar que este fruto seco, cuando tiene origen aragonés, "se queda poco en España y casi todo sale fuera del país". Debe gustar bastante más allá de las fronteras nacionales: "Deberíamos tener cinco o seis veces la cosecha de Aragón para hacer frente a toda la demanda". Según los registros de las últimas campañas, "casi todo el pistacho que se vende fuera va a Noruega, Suecia, Finlandia o Reino Unido, que consumen sobre todo pistacho español".

En total, en Apistar estiman que el 80% del pistacho nacional se va fuera de España. Y aunque el gran productor es Castilla-La Mancha, con una cuota muy superior al de otras comunidades autónomas, en Aragón se ha registrado un crecimiento en los últimos años. "Ahora tendremos unas 2.000 hectáreas de pistacheros que producirán unas 100 toneladas de pistacho en seco cada campaña", resume Bribian, que recuerda el mantra que acompaña a este árbol: "Tarda unos seis u ocho años en operar a pleno rendimiento". Cuando lo estén, dentro de un lustro, porque el pistacho en Aragón se ha plantado en los últimos años, las cosechas podrán rondar "las 1.500 o 2.000 toneladas".

Apistar tiene un cálculo aproximado de la extensión de este fruto seco por España. "Habrá unas 50.000 hectáreas en plena producción, pero otras 80.000 o 100.000 que se han plantado hace poco", explica Bribian, que avanza que las cosechas irán creciendo "paulatinamente" conforme más pistacheros alcancen la madurez productiva.

En detalle, un pistachero con sus frutos todavía sin madurar. / APISTAR

La producción de este fruto sigue siendo "complicada" por cómo ha llegado hasta los campos aragoneses. "Los primeros que pusieron pistacho lo hicieron con una hectárea, lo típico para probar", dice el presidente de Apistar, que señala que todavía hoy, cuando se ha aupado como un producto rentable y que tiene arraigo en el campo español, sigue habiendo "explotaciones pequeñas, aunque por fin se empiezan a ver algunas más grandes". "Es un crecimiento más constante y pausado, no es el boom de la almendra", señala Bribian, que calcula que en los últimos tiempos el sector crece a "unas 2.000 hectáreas nuevas de pistacheros en España cada año".

Más productos con pistacho, más mercados

No hay boom en el campo, pero sí hay una explosión en los viales. Cada vez es más habitual ver en los supermercados dulces con trozos de pistacho, cereales, aceites, esencias y variedades en cosmética que se apoyan en este fruto seco verde para presentar mejorías a bienes de sobra conocidos como el pistacho o las cremas hidratantes. "Todo lo que haya, bienvenido", insiste Alejandro Bribian, que argumenta que el pistacho es un fruto seco "bien visto a nivel nutricional, lo que permite que haya mucha opción para darle salida". Cita de memoria lo que ha visto últimamente haciendo la compra: "Chocolates, productos de cosmética e incluso embutido con pistacho, parece que hay una gran proyección a futuro".

España aún no compite con Italia, el principal país europeo que apuesta por este fruto seco. Una suerte de oro verde que protagoniza "la cosmética y la repostería" y que ha generado toda una industria transformadora a su alrededor. Precisamente, lo que falta aquí: "En España sigue faltando esa fase final de elaboración".

La adaptación al mercado y a las exigencias se hace, según afirma Apistar, conociendo los límites que tiene la industria. "No podemos competir en producción, pero sí defiendo que tenemos la mejor calidad de todos", argumenta Bribian. Según sus estudios, "en Estados Unidos gusta esta calidad", por lo que grandes empresas están mirando al pistacho español para invertir o para comerciarlo en su país, haciendo de intermediarios. Una fase distinta a la de Turquía o Irán, países de Oriente Medio que producen con "procedimientos más arcaicos" y que apuestan por un modelo híbrido de cantidad y calidad.

Precisamente la guerra entre Estados Unidos e Irán, uno de los principales productores de pistacho del mundo, puede beneficiar a los productores españoles. El cierre de fronteras de Irán hace que, según fuentes del sector pistachero, España prevea duplicar sus exportaciones a Europa. Algunas fuentes calculan que este año, con la entrada en producción de nuevas plantaciones, posiblemente se duplicarán -o incluso triplicarán- las 8.000 toneladas que se recogieron en 2025, hasta alcanzar el rango de entre 16.000 y 20.000 toneladas. El sector considera que el escenario internacional abre una ventana de oportunidad para incrementar las exportaciones, en un momento en el que este fruto seco tiene una alta demanda de consumo