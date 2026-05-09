El pueblo de Aragón donde más ha subido el precio de la vivienda en el último año: el metro cuadrado ha crecido más de un 40%

Ejea de los Caballeros es el municipio aragonés que mayor incremento en el precio del metro cuadrado ha registrado en los últimos 12 meses, un 43,8%, hasta alcanzar 1.251 euros de media. No obstante, esta cifra todavía se mantiene por debajo de la media y no ha frenado el número de operaciones de compraventa en este periodo, 251, un repunte del 1,2%. Así lo refleja el Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, que también indica una tendencia de precios alcista en la práctica totalidad de sus municipios.

El municipio de Jaca, en la provincia de Huesca, es el que lidera el ranking de precio medio más elevado por metro cuadrado de Aragón con 2.950 euros, una cifra que se ha incrementado en el último trimestre en comparación con el mismo del año anterior en un 16,6%.

Cuarte de Huerva adelanta ligeramente a la capital aragonesa en cuanto a precio de la vivienda, ya que mientras que el primero está en el entorno de 2.307 euros el metro cuadrado, la segunda se fija en 2.306. No obstante, la variación interanual es superior en el municipio cuartero, con 16,3%, frente al 11,4% de Zaragoza ciudad.

Otros cuatro municipios de la Comarca Central son los que anotan los precios medios más altos en vivienda. Se trata de Utebo -1.894 euros y una tasa de variación interanual del 4,4%-, Villanueva de Gállego -1.622 y 15,9% de incremento en la tasa de variación interanual-; La Puebla de Alfindén -1.621 euros, uno de lo más altos de Aragón que contrasta con el destacable descenso respecto al mismo trimestre del 2025 del 17,3%-; y La Muela, donde el metro cuadrado se sitúa en 1.452 euros -18,3% más que en el primer trimestre de 2025-.

Las otras dos capitales de provincia también están en lo alto de la tabla. Por un lado, Huesca, donde el precio medio del metro cuadrado se encuentra en los 1.693 euros, una cantidad que ha experimentado una variación interanual del 3,2%; mientras que en Teruel son 1.606 euros, en cuyo caso el aumento ha sido superior, un 17,7% más que en el mismo periodo del pasado año.

"El crecimiento intenso del precio de la vivienda se está produciendo a lo largo de toda la geografía aragonesa y de toda España", ha apuntado el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra, quien ha señalado que, de acuerdo a los datos recogidos en el citado informe, las tres capitales de provincia anotan "máximos" de los últimos años en precio por metro cuadrado.

Capitales y provincias

El precio medio de la vivienda en la provincia de Zaragoza es más asequible que en la capital, así, ante los 2.306 euros de la ciudad principal, los municipios de la provincia se sitúan en los 1.885 euros de media. Además, el incremento interanual ha sido superior en la capital aragonesa -11,4%- que en el conjunto de la provincia -10,5%-.

En el caso de Huesca, ocurre que la media de la provincia supera al municipio oscense. De los 1.875 euros que ronda el metro cuadrado, que ya significa un 18,6% más que en el primer trimestre de 2025, la cuantía cae hasta los 1.693 euros en la capital altoaragonesa, cuya variación interanual está en el 3,2%.

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Por último, en Teruel, la diferencia entre la capital y la provincia es sustancial. De los 1.606 euros que cuesta el metro cuadrado de una vivienda en el municipio turolense, la provincia no supera los mil euros y se estanca en los 941 euros. La variación interanual en ambos casos es similar, un 17,7% en la ciudad frente al 12,2% de la provincia.