El Salud le 'lava la cara' a 16 centros sanitarios: eliminará grafitis y pintadas de sus fachadas

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se ha propuesto lavarle la cara a 16 centros sanitarios de la ciudad de Zaragoza donde ha detectado pintadas y grafitis en sus fachadas. Por ello, ha licitado un contrato de más de 59.000 euros para acabar con esas manchas en la pared que tan mala imagen dan en los edificios. “Mantener el mejor aspecto de las fachadas corporativas supone proyectar una buena imagen a la ciudadanía”, dice el anuncio del contrato, al que las empresas se pueden presentar hasta el día 25 de este mes.

Los centros objeto del mantenimiento están concentrados en el sector sanitario II y son los siguientes: el hospital Universitario Miguel Servet -en el tramo que va hacia Urgencias, girando por la antigua cafetería-; los centro de especialidades Ramón y Cajal y Pablo Remacha; y los centros de salud Almozara, Canal Imperial, Casablanca, José Ramón Muñoz Fernández, Las Fuentes Norte, Parque Roma, Rebolería, San José Norte, San Pablo, Seminario, Torre Ramona, Torrero-La Paz y Valdespartera

La empresa adjudicataria limpiará y eliminará pintadas y grafitis incrustados en el poro de las fachadas, restos de pinturas en juntas de ladrillos caravista y también el decapado de algunos tramos de pintura que tapan grafitis.

En función de las superficies a tratar se aplicarán tratamientos extractores o se repintará en su color, “manteniendo siempre la estética del edificio”, según reza en el contrato.

Pintadas frente al centro de salud de San Pablo. / RUBEN RUIZ

En cuanto a los tratamientos, se aplicarán tratamientos protectores mediante productos ecológicos en base agua, para todo tipo de superficies, que serán permeables (permitirán transpirar a la superficie), transparentes y resistentes a rayos ultravioleta, condiciones meteorológicas, agua y grafitis. La empresa deberá revisar mensualmente el mantenimiento realizando todos los tratamientos necesarios “sin coste adicional”.

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Con el fin de que la actuación de limpieza sea rápida y no se demore en el tiempo, la empresa atenderá todos los avisos para la eliminación de grafitis cursados desde la unidad de Mantenimiento de Atención Primaria sector II y de la Sección de Contratos Externos “en un plazo no superior a 48 horas en días laborables”, siempre que estos avisos estén originados por grafitis cuyas características tengan un “tono demasiado ofensivo o saturación” de la pintada.