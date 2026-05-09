Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Homicidio La AlmuniaFernando SimónDeudas Jesús MorteSucesos AragónCasademont ZaragozaPastelería Tolosana
instagramlinkedin

El Salud le 'lava la cara' a 16 centros sanitarios: eliminará grafitis y pintadas de sus fachadas

Los centros objeto del mantenimiento están concentrados en el sector II de Zaragoza

El Salud limpiará los grafitis y pintadas de varios centros sanitarios del sector II

El Salud limpiará los grafitis y pintadas de varios centros sanitarios del sector II

RUBÉN RUIZ

Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se ha propuesto lavarle la cara a 16 centros sanitarios de la ciudad de Zaragoza donde ha detectado pintadas y grafitis en sus fachadas. Por ello, ha licitado un contrato de más de 59.000 euros para acabar con esas manchas en la pared que tan mala imagen dan en los edificios. “Mantener el mejor aspecto de las fachadas corporativas supone proyectar una buena imagen a la ciudadanía”, dice el anuncio del contrato, al que las empresas se pueden presentar hasta el día 25 de este mes.

Los centros objeto del mantenimiento están concentrados en el sector sanitario II y son los siguientes: el hospital Universitario Miguel Servet -en el tramo que va hacia Urgencias, girando por la antigua cafetería-; los centro de especialidades Ramón y Cajal y Pablo Remacha; y los centros de salud Almozara, Canal Imperial, Casablanca, José Ramón Muñoz Fernández, Las Fuentes Norte, Parque Roma, Rebolería, San José Norte, San Pablo, Seminario, Torre Ramona, Torrero-La Paz y Valdespartera

La empresa adjudicataria limpiará y eliminará pintadas y grafitis incrustados en el poro de las fachadas, restos de pinturas en juntas de ladrillos caravista y también el decapado de algunos tramos de pintura que tapan grafitis.

En función de las superficies a tratar se aplicarán tratamientos extractores o se repintará en su color, “manteniendo siempre la estética del edificio”, según reza en el contrato.

Pintadas frente al centro de salud de San Pablo.

Pintadas frente al centro de salud de San Pablo. / RUBEN RUIZ

En cuanto a los tratamientos, se aplicarán tratamientos protectores mediante productos ecológicos en base agua, para todo tipo de superficies, que serán permeables (permitirán transpirar a la superficie), transparentes y resistentes a rayos ultravioleta, condiciones meteorológicas, agua y grafitis. La empresa deberá revisar mensualmente el mantenimiento realizando todos los tratamientos necesarios “sin coste adicional”.

Noticias relacionadas

Con el fin de que la actuación de limpieza sea rápida y no se demore en el tiempo, la empresa atenderá todos los avisos para la eliminación de grafitis cursados desde la unidad de Mantenimiento de Atención Primaria sector II y de la Sección de Contratos Externos “en un plazo no superior a 48 horas en días laborables”, siempre que estos avisos estén originados por grafitis cuyas características tengan un “tono demasiado ofensivo o saturación” de la pintada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La aparición de restos medievales afecta a una promoción de lujo en el centro de Zaragoza
  2. Reabre una mítica discoteca de la Costa Dorada: era una de las favoritas de muchos zaragozanos
  3. Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros
  4. Un denunciante del caso Forestalia se incorpora al Gobierno de Aragón como director general de Medio Natural
  5. Oesía se eleva en Zaragoza: de la antigua CAI a la Torre Aragonia para duplicar su plantilla
  6. Cierra una emblemática cervecería de barrio en Zaragoza: 'Gracias a todos por el apoyo durante este tiempo
  7. Mateo Sierra, finalista de MasterChef, al frente del nuevo restaurante de El Corte Inglés de Sagasta: 'El problema de la hostelería es que está mal medida socialmente
  8. Carmen Susín se reunirá con la comunidad educativa 'a lo largo de los próximos días' para recibir sus demandas

El Salud le 'lava la cara' a 16 centros sanitarios: eliminará grafitis y pintadas de sus fachadas

El Salud le 'lava la cara' a 16 centros sanitarios: eliminará grafitis y pintadas de sus fachadas

La plantilla de la atención al usuario de BSH sale a la calle: "Necesitamos dignificar las condiciones laborales"

La plantilla de la atención al usuario de BSH sale a la calle: "Necesitamos dignificar las condiciones laborales"

Los Bomberos de la DPZ ya han suministrado 1,3 millones de litros de agua a siete municipios de Zaragoza afectados por una tubería

Los Bomberos de la DPZ ya han suministrado 1,3 millones de litros de agua a siete municipios de Zaragoza afectados por una tubería

¿Por qué El Corte Inglés tiene dos grandes edificios en el centro de Zaragoza? Cinco curiosidades de su historia y de sus características

¿Por qué El Corte Inglés tiene dos grandes edificios en el centro de Zaragoza? Cinco curiosidades de su historia y de sus características

La Brigada Líbano XLV parte desde Jaca para llevar a cabo una misión de la ONU

La Brigada Líbano XLV parte desde Jaca para llevar a cabo una misión de la ONU

El comité de Stellantis ve un “futuro muy halagüeño” para Figueruelas tras los anuncios de Leapmotor

El comité de Stellantis ve un “futuro muy halagüeño” para Figueruelas tras los anuncios de Leapmotor

Primera entrevista de Jorge Azcón en EL PERIÓDICO tras ser investido presidente de Aragón: "El acuerdo con Vox es para cuatro años y con cuatro presupuestos"

Primera entrevista de Jorge Azcón en EL PERIÓDICO tras ser investido presidente de Aragón: "El acuerdo con Vox es para cuatro años y con cuatro presupuestos"

Buscan a un vecino de La Muela desaparecido desde el viernes por la noche

Buscan a un vecino de La Muela desaparecido desde el viernes por la noche
Tracking Pixel Contents