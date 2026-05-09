Stellantis convertirá a Madrid en planta satélite de Figueruelas para crecer con Leapmotor

Los últimos movimientos de Stellantis y Leapmotor empiezan a redefinir el mapa industrial de la automoción española. Una de las conclusiones más evidentes es que la planta madrileña del grupo ha logrado despejar buena parte de las dudas que rodeaban a su futuro y que, desde hace meses, habían alimentado la inquietud sobre un posible cierre entre la plantilla. La factoría ubicada en el barrio de Villaverde pasará a orbitar alrededor de Figueruelas dentro de la expansión europea del fabricante chino. Se perfila así como la hermana pequeña de la fábrica aragonesa, apoyándose en el potente ecosistema de proveedores que empieza a consolidarse a su alrededor.

La decisión permite asegurar el futuro de la factoría madrileña, cuya situación industrial estaba en entredicho ante el final previsto de la producción del Citroën C4. Stellantis ha optado ahora por integrarla en el gran proyecto del fabricante chino en el viejo continente y adjudicarle uno de sus modelos, el vehículo eléctrico B05, cuya fabricación inicialmente estaba prevista para Figueruelas.

Cercanía y proveedores comunes

Uno de los factores clave ha sido precisamente la cercanía entre Zaragoza y Madrid, que permitirá compartir proveedores, componentes y parte de la cadena logística asociada a Leapmotor, según explicaron fuentes conocedoras del acuerdo. Figueruelas se consolida como el gran centro de producción, proveedores y desarrollo industrial de la marca china en Europa, mientras que Villaverde asumirá un papel complementario y estrechamente conectado al ecosistema industrial que ya empieza a desplegarse en Aragón.

Porque el desembarco de la marca china está atrayendo a proveedores de su país al entorno de Figueruelas. El caso más visible es el de Lieder Automotive en Borja, la joint venture impulsada por Fagor Ederlan y el grupo chino Duoli Technology para fabricar chasis destinados a varios modelos eléctricos de Leapmotor. La planta ha comenzado ya el montaje de robots de soldadura y ha recibido a ingenieros chinos encargados de poner en marcha las líneas productivas. Entre los programas adjudicados figuran precisamente componentes para el B10 -que empezará a ensamblarse en Figueruelas este otoño- y para el B05 que acabará fabricándose en Madrid.

A ello se suman otros proyectos ligados al fabricante chino que toman forma en Aragón, como la implantación de CAIP en Plaza para fabricar componentes de interiores y cabinas inteligentes o el futuro taller de ensamblaje de baterías previsto en Mallén. Iniciativas todas ellas adelantadas por este diario y vinculadas directamente a la implantación de Leapmotor en España. Buena parte de estos proyectos han contado además con respaldo público a través del Perte del vehículo eléctrico, con ayudas superiores a los 30 millones de euros.

Además, junto a la planta de Figueruelas se está construyendo la gigafactoría de baterías impulsada por CATL y Stellantis, una instalación clave para abastecer de celdas y baterías a la nueva generación de vehículos eléctricos del grupo. Su proximidad permitirá integrar en Zaragoza buena parte de la cadena de valor de los futuros modelos de Leapmotor que se fabricarán en España.

La planta de Madrid, bajo la propiedad de Leapmotor

Pero probablemente el movimiento más significativo anunciado este viernes sea la posibilidad de transferir la propiedad de la planta de Villaverde a Leapmotor International (LPMI), la joint venture creada por Stellantis y Leapmotor para expandir la marca china fuera de China. Se trata de un paso de enorme calado dentro de la automoción europea y una muestra del creciente peso que está adquiriendo Leapmotor dentro de la estrategia industrial del grupo.

En el sector se interpreta además que el esquema presentado para el futuro SUV eléctrico de Opel -un coche con diseño europeo y tecnología china de Leapmotor- no será un caso aislado. La combinación de marcas europeas de Stellantis con plataformas, baterías y componentes desarrollados por Leapmotor podría extenderse a otros modelos de Opel o Citroën, especialmente en el segmento C eléctrico. Y ahí, nuevamente, Figueruelas aparece como la planta mejor posicionada para liderar esa nueva generación de vehículos.

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Lo que dibujan los últimos movimientos es una reorganización industrial profunda dentro de Stellantis. Figueruelas emerge como el gran polo europeo de Leapmotor y Madrid se integra en esa estrategia como una planta complementaria que se apoyará en la capacidad industrial, logística y auxiliar que empieza a concentrarse alrededor de Zaragoza.