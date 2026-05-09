Tolosana abrirá su cuarta pastelería en Zaragoza en el local de una de las cafeterías Mi Marrano que cerró en enero

El cierre de negocios continúa dejando movimientos en el panorama comercial y hostelero de Zaragoza. En enero, cerraron por sorpresa dos cafeterías de Mi Marrano. Esta cadena aragonesa especializada en bocadillos gourmet y productos ibéricos bajó la persiana definitivamente de sus locales del paseo Fernando el Católico y de la esquina de Gran Vía con Laguna de Rins, en pleno centro de la capital aragonesa.

La desaparición de estos establecimientos se suma a la larga lista de negocios que han bajado la persiana en Zaragoza en los últimos años. Algunos eran comercios históricos y otros proyectos gastronómicos que habían apostado fuerte por la ciudad. En el caso de Mi Marrano, el cierre ha sorprendido especialmente por la rapidez con la que se ha producido, ya que uno de sus locales apenas llevaba un año funcionando.

Sin embargo, uno de estos espacios no permanecerá vacío durante mucho tiempo. Todo apunta a que Tolosana abrirá próximamente un nuevo establecimiento en el antiguos locales de Mi Marrano de Fernando el Católico, 9. Aunque la marca todavía no ha comunicado la apertura oficialmente, cientos de viandantes ya se han topado con el cartel de la pastelería en el local vacío, que actualmente está inmerso en una reforma para afrontar esta nueva etapa.

La reconocida firma aragonesa continúa así su expansión comercial en la capital, donde ya cuenta con varios establecimientos y una importante clientela fiel atraída por su producto estrella: la famosa Trenza de Almudévar.

Tolosana, una referencia de la repostería aragonesa

Pastelería Tolosana es una de las marcas más reconocidas de Aragón dentro del sector de la repostería artesanal. Sus orígenes se remontan a la década de 1930 en Almudévar (Huesca), donde la familia Tolosana comenzó su tradición panadera en el conocido Horno de la Cruz.

La empresa dio forma en los años 80 a la auténtica Trenza de Almudévar, un dulce elaborado con masa hojaldrada, mantequilla, nueces, almendras y pasas maceradas en ron, convertido hoy en uno de los productos gastronómicos más emblemáticos de Aragón. En 1994 obtuvo el sello C’Alial del Gobierno de Aragón, siendo el primer producto de pastelería en conseguir esta distinción de calidad.

Actualmente, Tolosana cuenta con tres establecimientos en Zaragoza, ubicados en la Avenida Francisco de Goya, la calle Canfranc y la calle Camino de Las Torres. Su local de Fernando el Católico se convertirá en su cuarta tienda en la capital aragonesa. También cuenta con pastelerías en Huesca y Almudévar, además de distribuir sus productos en tiendas gourmet y espacios especializados de toda España. La firma mantiene una filosofía basada en la elaboración artesanal y los ingredientes naturales, aunque en los últimos años también ha apostado por la innovación y nuevas líneas de negocio como “Trenzadas”, su gama de productos dulces y salados dirigida a un público más joven.