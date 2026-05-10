Hasta 15 litros en solo una hora y granizo: el Pirineo aragonés, en alerta este domingo

Aragón atraviesa otra jornada de alerta amarilla por lluvias y tormentas tras unos días de inestabilidad que ya comenzaron en el puente de mayo. No termina de salir el sol ni de subir las temperatuas en la comunidad y el día puede ser crítico, sobre todo, en el Pirineo aragonés.

Allí, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé quen lluvias con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora y posible granizo a partir de la noche. De este modo, Aragón forma parte de las cinco comunidades del país que peor tiempo van a presentar este domingo.

Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) intensifica la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores durante la tarde de este domingo en Huesca, La Rioja, Navarra, Burgos y Álava.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com) , así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

Fuertes lluvias

Gallur, Calatayud, Cariñena... son solo algunos de las localidades que, en los últimos días, han visto teñirse de un manto blanco debido al fuerte granizo y a las lluvias. En muchos puntos, además, la piedra ha afectado a los viñedos y al campo.

A los chubascos de este domingo podrían acompañarle rachas muy fuertes de viento en el valle del Ebro. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en la mitad norte y las máximas un ligero descenso en el Pirineo y el extremo oeste del sistema Ibérico, mientras que subirán en el resto.

Por capitales de provincia oscilarán entre los 9 grados de mínima y 21 de máxima en Huesca, los 7 y 19 grados de Teruel y entre los 11 y los 24 grados de Zaragoza.

Los otros puntos problemáticos

El norte de Burgos y el Condado de Treviño son las zonas en aviso amarillo en Castilla y León, donde se prevé a partir de media tarde acumulados de 15 litros en una hora y rachas localmente muy fuertes y posible granizo.

En Galicia, el oeste y suroeste de A Coruña, así como las Rías Baixas y Miño de Pontevedra están en aviso por lluvias con acumulaciones también de 15 litros en una hora y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo a partir de la noche.

La vertiente cantábrica de Navarra, el centro de la región y la zona de la Ribera del Ebro se encuentran en aviso por precipitaciones a partir de media tarde, con acumulados de 15 litros en una hora, granizo y rachas de viento muy fuertes.

En varias zonas de las provincias vascas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se prevén lluvias también con acumulados de 15 litros en una hora a partir de media tarde, precipitaciones que podrán ir acompañadas de granizo.

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Según la Aemet, con aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad, como una gran conurbación.