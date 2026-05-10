Aragón reduce a 126 días el tiempo de resolución de los expedientes de dependencia

La gestión de la dependencia en Aragón, con datos actualizados a 30 de abril de 2026, ha vuelto a mostrar una evolución muy positiva tanto en cobertura del sistema como en eficiencia administrativa, consolidando la tendencia de mejora sostenida registrada durante el último año.

El sistema autonómico de dependencia ha alcanzado un nuevo máximo histórico de personas atendidas, con 50.402 aragoneses que reciben alguna prestación o servicio, frente a las 46.129 registradas en abril de 2025, lo que supone un incremento de más de 4.200 personas atendidas en solo un año, según ha informado el Departamento de Bienestar Social y Familia.

Uno de los indicadores más relevantes ha sido de nuevo el tiempo medio de resolución de expedientes, que se sitúa en 126 días, tres menos que el mes anterior y 49 días menos que en abril de 2025, cuando el plazo era de 175 días. Esta reducción consolida a Aragón como la segunda comunidad autónoma más ágil de España en la gestión de la dependencia, con una tramitación 203 días por debajo de la media estatal, que se sitúa en 329 días. En paralelo, el número de expedientes pendientes de resolución de grado continúa descendiendo.

En abril de 2026 se contabilizan 4.045 personas pendientes, frente a las 4.574 de abril de 2025, lo que supone una reducción cercana al 12% en los últimos doce meses. De ese total, solo 80 expedientes llevan más de seis meses a la espera de la resolución final, una cifra muy reducida en comparación con ejercicios anteriores.

Asimismo, se ha llegado a cifras récord en otros indicadores clave del sistema. Así, Aragón cuenta con 62.360 expedientes activos, el volumen más alto registrado hasta la fecha, y el denominado "limbo de la dependencia" -expedientes pendientes de PIA- se reduce hasta 80 casos, el mejor dato histórico.

En cuanto a las prestaciones, el sistema suma 66.742 prestaciones en vigor, con un crecimiento sostenido tanto en servicios como en prestaciones económicas. Destaca especialmente la evolución de la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar con contrato de colaboración, que alcanza ya los 1.373 beneficiarios, superando las previsiones iniciales en el primer año de implantación de esta modalidad.

Por servicios, continúa el crecimiento de la Ayuda a Domicilio, que ha registrado los 6.421 beneficiarios, y de la teleasistencia, con 11.395 usuarios, reforzando el modelo de atención centrado en la permanencia en el entorno habitual y la promoción de la autonomía personal.

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Los indicadores forman parte de la información que Aragón remite mensualmente al IMSERSO para la elaboración de las estadísticas oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).