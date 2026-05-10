Entrevista a Jorge Azcón, presidente de Aragón: "Primar la nacionalidad sobre otros criterios no está dentro de la legalidad"

¿Qué garantías puede dar a los aragoneses de que esta coalición PP-Vox va a durar cuatro años y no 11 meses como pasó la primera vez?

Es lo que está firmado, ¿eh? Y lo que han acordado nuestros partidos es que este gobierno va a durar cuatro años con cuatro presupuestos.

¿En algún momento temió no llegar al pacto?

Las negociaciones siempre requieren trabajo y el acuerdo es la consecuencia del resultado electoral. La única posibilidad de formar un gobierno era esta porque sumamos más del 52% de los votos.

¿Cómo es su relación actual con Vox? Hace cinco meses no pactaron unos presupuestos que hubieran evitado el adelanto electoral.

Es un momento nuevo que nace de la opinión de los aragoneses en las urnas. Escuchar lo que los aragoneses han opinado en las urnas es la fortaleza de este gobierno.

¿Cuál fue el mayor escollo en la negociación?

Siempre que se llega a un acuerdo significa dialogar. Pero dirigimos el pacto en tres direcciones. Lo primero, la legalidad. Lo segundo, las competencias. Y en tercer lugar, el mínimo común denominador. No se aplica el 100% del programa electoral de un partido ni de otro, pero las principales ideas de los dos se ven reforzadas en ese acuerdo.

¿Qué es para usted la prioridad nacional?

Es un concepto político. La realidad es que en la práctica, el desarrollo de esa idea va a estar dentro de los criterios de legalidad que la legislación establece. El arraigo, llevar años viviendo de forma legal en Aragón y en España serán los criterios que cuenten a la hora de poder determinar las ayudas. Estos criterios se utilizan ya, para la renta mínima vital o la adjudicación de viviendas, y en otras regiones gobernadas por el PSOE son más exigentes.

¿Cuándo anunciará los criterios?

Hay que concluir los trabajos desde el punto de vista social, técnico y legal.

El presidente Jorge Azcón, minutos antes de la entrevista con este diario. / Jaime Galindo

Si la prioridad nacional no está vinculada a la nacionalidad, sino al arraigo, ¿por qué se habla de prioridad nacional?

Reitero, es un concepto político. Pero la realidad es que primar la nacionalidad sobre otros criterios no está dentro de la legalidad. Lo que está dentro de la legalidad son los criterios de arraigo, y se trata de reforzarlos. No se aprobará nada sin informes de los servicios jurídicos.

¿Usted piensa que tiene menos derecho a recibir ayudas un inmigrante que un español?

No. Una persona con la residencia legal en España tiene exactamente los mismos derechos en Aragón que en Cataluña, en España que en Francia. Es una cuestión de legalidad.

La llegada de menores migrantes no acompañados también está dentro de la legalidad.

La legalidad obliga a las comunidades a que los menores no acompañados sean atendidos aquí. Otra cosa es que el fenómeno migratorio ha cambiado absolutamente las necesidades que tienen, y yo creo que tendría que ser el Gobierno de España el que los atendiera. Pero nosotros vamos a cumplir la ley.

El acuerdo de Gobierno dice textualmente «no más menores extranjeros no acompañados» y que el Gobierno de Aragón hará lo que esté en su mano para que no lleguen. ¿Cómo se hace eso sin incumplir la ley?

Cuando lleguen menores a nuestra comunidad, hay obligación legal de atenderlos y eso se va a cumplir. Otra cosa es que la obligación de atender a esos menores, en mi opinión, debería corresponder al Gobierno de España y ellos han sido los primeros reticentes en acogerles. El PSOE está en muy poca disposición de darnos lecciones.

¿Aragón seguirá acogiendo menores no acompañados, con las atenciones que requieren y las plazas que requieran?

Aragón va a cumplir la ley, indudablemente.

"Cuando lleguen menores migrantes a Aragón van a ser atendidos" Jorge Azcón — Presidente del Gobierno de Aragón

¿Qué papel va a jugar la inmigración en el mundo laboral aragonés?

La lucha contra la inmigración ilegal y contra las mafias que promueven la inmigración ilegal tiene que ser contundente. La inmigración legal tiene que ser bien acogida. Necesitamos personas de otros lugares, pero queremos que lo hagan de forma legal, que se integren en nuestras sociedades y esa es la diferencia fundamental. Ningún partido defiende la inmigración ilegal para mejorar sus necesidades en el mercado laboral. La única forma de dar respuesta es la inmigración legal.

Para construir la gigafactoría de CATL está prevista la llegada de trabajadores chinos, algo a lo que se oponía Vox. ¿Cómo lo han abordado?

Los trabajadores de China vendrán con un visado del ministerio. No hay discusión. Eso es inmigración legal: van a generar un centro de oportunidades donde más de 4.000 personas van a trabajar el día de mañana. La fábrica de baterías tiene dos momentos: la construcción, con trabajadores chinos; y el día a día cuando esté en funcionamiento, con personas que residen aquí.

El presidente Azcón, en un momento de la entrevista en el Pignatelli. / Jaime Galindo

¿Ya han solucionado el reto del alojamiento?

Hay proyectos de construcción de nuevas viviendas y habrá viviendas temporales dentro de Stellantis. Pero todavía tienen que aportarse por la compañía.

¿No es contradictorio que mientras las multinacionales extranjeras reciben una alfombra roja, la llegada de extranjeros se vea con más dudas?

La recepción de personas de otros países que vienen de forma legal a nuestro país se ve sin ningún tipo de duda. Igual que la inversión. Aragón es una comunidad que está recibiendo miles de millones de euros de inversión, tanto de Estados Unidos como de China. Somos una comunidad abierta a la inversión, al crecimiento, a la creación de puestos de trabajo. Si Aragón se convierte en un hub tecnológico del sur de Europa y eso se hace con aportaciones de otros lugares, dentro de la legalidad, son bienvenidos.

"Habrá viviendas temporales para trabajadores chinos en Stellantis" Jorge Azcón — Presidente del Gobierno de Aragón

¿Cómo será su rebaja fiscal?

Vamos a acometer la mayor bajada de impuestos del IRPF pensando en las personas que tienen más dificultad para llegar a fin de mes y en las clases medias, aquellas personas que ganan hasta 50.000 euros. En un momento en el que hay muchos trabajadores con problemas para llegar a fin de mes, lo mejor que podemos hacer es no subirles los impuestos, como el Gobierno de España. Vamos a hacer especial hincapié en la fiscalidad relacionada con los jóvenes, con la gente que vive en el territorio y con la vivienda.

¿Qué impacto tendrá?

Cuando acabemos los estudios, contaremos los impactos.

¿100, 200, 300 millones?

Puede ser bastante más la carga fiscal que se reduzca en Aragón al final de la legislatura.

Jorge Azcón, durante la entrevista con este diario. / Jaime Galindo

También quieren luchar contra las listas de espera quirúrgicas y mejorar la situación de los sanitarios y de los profesores. ¿Cómo van a cuadrar las cuentas?

Cuando en Aragón estamos en el máximo de número de personas trabajando, eso es lo que permite seguir mejorando como lo hemos hecho en estos dos años los presupuestos de sanidad, educación y políticas sociales.

¿Está previsto mejorar salarios e incrementar plantillas?

Es lo que hemos hecho y lo que queremos seguir haciendo. La primera llamada que hizo el consejero de Sanidad fue a los representantes de los sindicatos y a los presidentes de los colegios profesionales. Pero hoy el problema que tiene la sanidad es la huelga generada por el Estatuto marco que está imponiendo el Ministerio de Sanidad. Ante un buen trabajo en la comunidad que estaba reduciendo las listas de espera, desde el ministerio se crea un problema que va a aumentar esas listas. Yo estoy convencido de que nosotros seremos capaces de llegar a un acuerdo, pero eso no quiere decir que la huelga vaya a acabar. Mientras el ministerio no haga su trabajo tenemos un serio problema.

Hay problemas enquistados en la sanidad aragonesa: en Barbastro y el Obispo Polanco han recurrido a contrataciones externas porque a través de la contratación pública no se podían cubrir las plazas. ¿Cómo van a atraer médicos al medio rural?

La clave la ponía usted en su pregunta: es imposible traer médicos a la sanidad pública para cubrir las plazas de algunos de los hospitales. Cuando no hay posibilidad de contratar médicos en la pública, no podemos dejar de prestar el servicio. Si hace 10 años se hubieran aumentado el número de plazas en las universidades para tener más médicos, no tendríamos los problemas que tenemos. De poco más de 200 plazas que se ofertaban en Aragón, el año que viene habrá más de 400.

¿Cómo hará que esos estudiantes elijan los centros periféricos?

Hemos mejorado las condiciones económicas de aquellos médicos de familia que cubren plazas de difícil cobertura en centros de salud. Hasta 30.000 euros en tres años. Hay que ofrecer mejores condiciones salariales para que esas plazas que son menos atractivas no signifique un perjuicio para quienes viven en nuestro territorio.

"A los manifestantes contra la concertada les digo que ganamos las elecciones" Jorge Azcón — Presidente del Gobierno de Aragón

Aunque el concierto del Bachillerato venía en su programa electoral, ¿no es un gasto ineficiente concertar aulas cuando hay cientos de plazas en la pública?

Yo creo que es justo que quien decide que sus hijos estudien en un colegio y quiere que sigan en ese colegio no tengan que dejar de hacerlo por razones económicas. Yo creo en la libertad de las familias para elegir el colegio en el que estudian sus hijos y, sobre todo, creo en la democracia, porque como bien decía, esto es una oferta electoral. Nadie puede pedirnos que dejemos de hacer una promesa electoral. Y eso mejorando en 150 millones de la pública. Es un error enfrentar a la educación concertada con la educación pública. La vocación de este gobierno es mejorar la educación globalmente.

El 80% de la población migrante está en centros públicos, muchos limitados por el pago de actividades extraescolares. ¿No debería equilibrarse esa cifra?

Hay inmigrantes que llevan a sus hijos a colegios concertados.

El 20%.

Yo lo he visto en barrios como en Las Fuentes, ¿no? Y creo que es una injusticia que las actividades extraescolares se financien íntegramente en la educación pública y no en la concertada. Lo conozco bien porque en el Ayuntamiento de Zaragoza intentamos que esa discriminación no existiera, pero la izquierda lo recurrió. Creo que lo importante es la libertad de las familias.

¿Dónde está la libertad en el medio rural, donde solo hay centros públicos?

Es evidente, para eso está la educación pública, para que en aquellos lugares en los que no haya alternativa asegure el derecho a la educación. En Aragón hay más de 70 colegios con menos de 10 alumnos que van a seguir teniendo asegurado el derecho a la educación en la pública. Polarizar algo tan importante como es la educación creo que es un error que comete la izquierda.

Van a afrontar una huelga educativa por este motivo. ¿Qué responde a los convocantes?

Que hemos ganado las elecciones. Quienes se van a manifestar ahora, se manifestaron antes de las elecciones. Yo respeto las manifestaciones, pero también hay que respetar a las urnas. Los aragoneses han dicho que sí al Bachillerato concertado.

¿Qué medida concreta destaca de ese próximo presupuesto?

Va a ser en el que se va a iniciar la construcción del nuevo Royo Villanova. La previsión es iniciar el proceso de participación para decidir dónde se ubica y que el presupuesto tenga partidas para la redacción de los proyectos de construcción.

El presidente Azcón, en otro momento de la entrevista. / Jaime Galindo

El Inaga pasa a manos de Vox. ¿Se plantea hacer una reforma por el caso Forestalia?

El caso Forestalia afecta directamente al PSOE, al Ministerio de Transición Ecológica y pone en duda las actuaciones que el PSOE hizo cuando gobernaba en_Aragón y en el Inaga. El cambio en el Inaga es el que ya hemos hecho, dotándole de medios públicos para que no pase lo que pasaba entonces, que los informes se sacaban fuera a consultoras privadas. Ahora, todos los informes se hacen por funcionarios y el cambio fundamental es que al frente del Inaga hay una persona independiente, con formación, un funcionario del Gobierno de Aragón e independiente. Y va a continuar. Con el Gobierno del PSOE no había un ingeniero, sino un veterinario, no un funcionario, sino un afiliado al PSOE. Eso ha cambiado y por eso ahora el número de expedientes se está reduciendo por primera vez.

¿Se plantean una moratoria para el proyecto Búfalo que presentó usted junto al dueño de Forestalia?

Creo que esos proyectos tendrán cambios por los informes técnicos y de legalidad. A mí lo que me importa es que las decisiones no se tomen de forma arbitraria, sino con profesionalidad, independencia y pensando en el interés general.

¿Va a haber algún retoque en la política energética con Vox?

No, la política energética sigue en un departamento del PP.

¿Hará el recorte del 50% de las ayudas a los agentes sociales?

Es algo que viene en el pacto y estoy convencido de que, de forma dialogada y espero incluso consensuada, se pueda reducir. Vincular el diálogo social solo al dinero creo que sería un error. El diálogo social tiene que ver con el interés general.

¿Qué espera de Vox en Bienestar Social?

Hemos reducido las listas de espera para la dependencia, hemos aumentado las plazas para personas mayores y hemos destinado muchos más recursos a la política social. Hemos mejorado la gestión y estoy convencido de que el próximo gobierno seguirá mejorando.

¿Le ha llegado la incertidumbre que hay en el tercer sector?

Siempre que se producen cambios se pueden generar dudas. Pero confío en que se van a disipar conforme el Gobierno vaya actuando.

El motor sigue dando buenas noticias, ¿cómo se imagina el sector en los próximos años? ¿Llegarán más marcas asiáticas?

Leapmotor es una realidad. El buen trabajo de nuestros profesionales y de Stellantis durante muchísimos años, desde los equipos directivos hasta los representantes de los trabajadores, hacen que sea una fábrica con futuro. Si en el pasado el máximo de vehículos que se produjo fue de 470.000 coches, estamos hablando de poder igualarlo. Y esos números van directamente relacionados con los empleos. Gente que viene a estudiar proyectos de inversión recibimos decenas. Pero en lugar de hablar de proyectos, mejor hablar las realidades. Y vivimos un momento histórico: mientras en otros territorios en Europa las fábricas cierran con miles de despidos, en Aragón estamos transformándolas para que los coches del futuro se fabriquen en esta tierra.

"La rebaja fiscal serán bastantes más de 300 millones de reducción en toda la legislatura" Jorge Azcón — Presidente del Gobierno de Aragón

¿Qué plan tiene para afrontar el alza de los costes en la construcción? ¿Teme que afecten al desarrollo de viviendas?

El aumento de costes es un problema que afecta a España y la UE. Tenemos que actuar donde nos toca: reduciendo la tramitación burocrática. Pero en las políticas que se impulsan desde el Gobierno de Aragón, el cambio es importante. En 8 años de gobierno de izquierda, 86 viviendas. En menos de 3 años, impulsamos 3.000. Ha sido un cambio copernicano.

¿Van a reforzar el área de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza?

En estos últimos años, Aena nos ha creado problemas para atraer vuelos. Pero no nos vamos a rendir. Estamos trabajando de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza atraer a más compañías.

¿Qué previsión tiene en Teruel?

Que siga creciendo. Ya hay más de 850 personas trabajando, la previsión es llegar a mil y confiamos en que se mantenga el ritmo de crecimiento. Estamos en conversaciones con distintas compañías.

¿Han limado asperezas con Tarmac?

Estoy convencido de que las compañías miran por sus intereses, como es normal, y el Gobierno de Aragón, por los intereses globales. Ambas son compatibles. Con Tarmac mantendremos la cooperación.

El futuro para el Gran Premio de MotoGP en Motorland no es muy halagüeño, por no decir que se va a perder. ¿En qué punto está?

El Gobierno de Aragón va a hacer todo lo que pueda porque siga habiendo grandes premios. Nos gustaría que nos ocurra como al circuito de Cataluña y el Ministerio de Educación también nos subvencione. Si el ministerio nos da las mismas ayudas, es más sencillo que esos grandes premios puedan seguir aquí.

¿Está perdido el Gran Premio?

Si el ministerio nos ayuda, será más fácil mantenerlo.

¿Cómo vive la situación del Real Zaragoza y cómo puede afectar un descenso a 1ª RFEF al proyecto de la Nueva Romareda?

Es evidente que la situación nos entristece a todos. Pero quedan cuatro partidos. Yo voy a agarrarme a la esperanza hasta el último momento. Aún existe la posibilidad de que mantengamos la categoría. Vamos a tratar de darles todo el ánimo a los jugadores y al cuerpo técnico, que son quienes tienen que resolver esta situación. Respecto a la construcción del campo de fútbol, es un proyecto imparable. Más allá de que el Real Zaragoza coyunturalmente pueda atravesar esta crisis, en el año 2030 se va a jugar un Mundial de Fútbol en este país. Y Zaragoza ya es sede.

¿Es momento de que entre capital aragonés al club?

El nuevo capital siempre es bienvenido. Estoy convencido de que para los actuales propietarios, si hay más gente dispuesta a apoyar al Real Zaragoza, dispuesta a arriesgar su dinero, va a ser bienvenido.

¿Zaragoza acogerá los Goya en 2028?

Es un proyecto en el que se está trabajando y no depende de nosotros, pero el año 2028 va a ser el bicentenario del fallecimiento de Goya y el proyecto del Gobierno de Aragón va a ser ya de por sí importante. De momento, hay conversaciones.

¿Cómo ve la campaña de Juanma Moreno y su distancia de Vox?

Le deseo el mejor de los resultados posibles. Es un magnífico presidente y los andaluces lo han acreditado dándole una mayoría absoluta al PP que es histórica.

¿Le escuecen esas menciones de que él no va a necesitar a Vox?

No, cada comunidades cada comunidad. En Aragón los aragoneses han querido que haya una coalición y el resultado de Andalucía arrojará un resultado con el que hay que ser extraordinariamente respetuoso.

¿Teme que el clima electoral provoque una ruptura con Vox prematura otra vez?

Yo lo que temo es que el PSOE esté dispuesto a seguir agarrándose al poder y a no llamar a los españoles a las urnas. Es la gran anomalía política que hoy tiene nuestro país, que no se convoquen elecciones.

¿Qué relación tiene con el Gobierno de España y cuáles son las reclamaciones pendientes?

La primera, la financiación. Es infame. Tiene que ser una financiación justa y, por desgracia, desde el ministerio lo único que se piensa es en una financiación a medida de los socios del PSOE. Además, es incomprensible el retraso en las infraestructuras hidráulicas. Y vamos a seguir defendiendo el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la autovía A25, la A40, la Travesía Central Pirenaica y el tren Zaragoza- Canfranc- Pau.

Jorge Azcón, en el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. / Jaime Galindo

Tiene pendiente de celebrar el congreso del PP y pronto empezará la carrera de las municipales. ¿Ratificará a las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel?

Para verano pueden producirse los congresos provinciales y, después, el regional. Las alcaldesas están haciendo un trabajo magnífico y contarán con mi aval. Son las mejores candidatas posibles.

¿Qué resortes tiene el Gobierno de Aragón para que se cumpla la sentencia de Sijena?

El juez. El traslado de las pinturas es cosa juzgada. Le recomendaría a la Generalitat que cumpla la sentencia por su propia voluntad, porque si no, se encontrará las consecuencias jurídicas que tiene.

¿Qué opina de la regularización de inmigrantes y de la contratación en origen?

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Lo que sea gestionar de forma legal la inmigración, creo que es inteligente. La regularización del Gobierno de España es un error.