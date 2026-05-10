Mar García, médica internista que ha elegido una plaza de difícil cobertura en un hospital de Aragón: "No me lo pensé ni un segundo"

Mar García Andreu ha encontrado en el hospital Ernest Lluch de Calatayud su segunda casa. Esta médica internista conoce los pasillos del centro como la palma de su mano y, a pesar del recelo que parecen despertar los hospitales comarcales entre quienes comienzan la andadura médica, ella no tuvo ninguna duda de apostar por una plaza fija allí cuando se le planteó la oportunidad.

Después de ejercer durante cuatro años en Calatayud como médica adjunta ante la evidente falta de profesionales del centro -se le concedió este trabajo a través de la figura de atribución de funciones-, García ha encontrado en la convocatoria de plazas de difícil cobertura su ocasión. "Me presentó a varias ofertas públicas de empleo, pero como llevaba poco tiempo trabajando eso hacía que siempre hubiera gente por delante. Muchas veces pasaba el corte en la oposición, pero no me llegaba para la plaza", recuerda. "Además, es muy duro prepararse una ope mientras se trabaja a jornada completa, con guardias incluidas, y no hay tiempo para estudiar", añade.

La característica de la plaza de difícil cobertura que ella ha conseguido es que únicamente exige los méritos y no un examen de oposición, por lo que Mar, avalando su experienca y capacidad, optó a la novedosa fórmula planteada por el Departamento de Sanidad y lo consiguió. "De repente fue como si todo se juntara para darse las condiciones porque salieron plazas en Calatayud de mi especialidad, era un hospital que conocía y no me importaba ir allí cada día", cuenta esta extremeña con racíes aragonesas -su madre es de Zaragoza-.

La primera convocatoria bajo esta fórmula de Sanidad se saldó con un 96% de ocupación, al asignar 44 de las 46 plazas ofertadas en centros como Barbastro, Teruel, Alcañiz y Calatayud. Para conseguir su plaza fija, Mar tendrá que estar durante tres años consecutivos en el puesto y será después de este tiempo cuando pueda optar a un concurso de traslados. "De momento vivo en el presente", dice, pero está convencida de que esta fórmula "ayuda a fijar estabilidad" en las plantillas. "Mínimo son tres años que garantizas plaza y que se pone solución efectiva a un problema. Creo que es una idea positiva", añade.

¿Y qué tiene un hospital comarcal que no tiene otro? ¿Por qué los médicos no quieren trabajar allí? "Hay varias razones, pero diría que la principal es la organización personal. No todo el mundo está dispuesto a desplazarse o a vivir en Calatayud si su vida está en Zaragoza... A mi me encanta esto. El trato es mucho más cercano, el nivel de paciente no es tan elevado como puede ser en el Servet o en el Clínico y con los compañeros somos una piña", explica. "Aquí nos conocemos de todas especialidades y durante las guardias estamos juntos, no separados. Es una rutina diferente", cuenta.

"Hacemos mucho con muy poco"

No esconde, de todos modos, la "sobrecarga" de trabajo que asumen porque las plantillas son muy limitadas. "Eso quema porque, aunque no es el caso de mi especialidad, hay otras como Neumología o Traumatología donde falta personal. Somos hospitales pequeños, con menos recursos de todo tipo, pero hacemos mucho con muy poco gracias a la disposición del personal. Creo que se trabaja más en equipo que en un centro grande", explica.

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Sobre el contexto de huega médica que hay en el país y en Aragón, García habla del "descontento" que hay en la profesión con las condiciones laborales en general y con la "no negociación" que hay para frenar la situación. "Trabajar a diario en un contexto así también pesa", dice Mar, que desde el principio supo que quería hacer Medicina Interna. "Hay quien me lo desaconsejó en aquel momento porque me decía que había mucho paro y mira...", reflexiona.