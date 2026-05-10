El Parque Grande florece entre arte, naturaleza y vida urbana

Del 21 al 24 de mayo, Zaragoza volverá a mostrar una de sus caras más espectaculares con una nueva edición de Zaragoza Florece, el festival que transforma el Parque Grande José Antonio Labordeta en un museo de arte floral, ocio y gastronomía. En una ciudad cada vez más consciente de la importancia de contar con espacios cuidados, limpios y agradables, la cita invita a disfrutar de la naturaleza y la cultura en un entorno preparado para acoger a todos los públicos.

La propuesta, que el pasado año reunió a más de 360.000 personas, se consolida en su sexta edición como un evento capaz de proyectar una imagen más habitable, sostenible y acogedora de la capital aragonesa. Su éxito no solo reside en la espectacularidad de las instalaciones florales, sino también en la capacidad para mostrar una ciudad dinámica, donde el cuidado del espacio público forma parte de la experiencia.

Como señala la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este festival «es ya un símbolo de nuestra ciudad» y una cita que proyecta al exterior «la capacidad de la capital aragonesa para unir cultura, naturaleza y talento creativo».

Natalia Chueca, y la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, en la pasada edición del festival / Ayuntamiento de Zaragoza

Un hilo de sostenibilidad y creatividad

Porque el festival Zaragoza Florece va mucho más allá de la creación de un paisaje floral efímero. Su fuerza reside también en su capacidad para activar sectores profesionales y culturales vinculados al territorio. Viveros, floristas, asociaciones, colectivos creativos y propuestas gastronómicas participan en una cita que dinamiza el tejido local y convierte el Parque Grande en un punto de encuentro para vecinos y visitantes de todas las edades.

Durante cuatro días, las flores serán el hilo conductor de un recorrido que combinará belleza, sostenibilidad y creatividad. Fuentes, monumentos, paseos y rincones emblemáticos del parque se transformarán en jardines ornamentales concebidos para sorprender y ofrecer una nueva forma de mirar visión de este espacio histórico.

El Jardín Botánico recupera protagonismo Uno de los grandes hitos de esta edición de Zaragoza Florece será la incorporación del renovado Jardín Botánico Francisco Loscos. Su recuperación tiene un valor especialmente simbólico, ya que se trata de un enclave estrechamente ligado a la memoria del Parque Grande y llamado a convertirse en uno de los corazones verdes de Zaragoza. La renovación de este espacio supone un paso importante en la apuesta por reforzar la calidad paisajística de la ciudad y por ofrecer a la ciudadanía lugares de encuentro vinculados a la biodiversidad, la educación ambiental y el disfrute del entorno natural. Durante el festival, el Jardín Botánico será uno de los escenarios más destacados del recorrido.

Bajo el concepto creativo El jardín que imaginamos, Zaragoza Florece reunirá a destacados artistas florales de ámbito nacional e internacional, junto a profesionales emergentes y colectivos locales. Entre ellos figuran nombres como Nicu Bocancea, Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Clara Sanz, Carles J. Fontanillas, Carlos Curbelo, Zaragoza Dinámica y la Asociación de Floristas de Aragón.

Sus creaciones propondrán distintas formas de entender la relación entre naturaleza, ciudad y creación contemporánea y servirán también como llamada a la conciencia medioambiental y al cuidado de los espacios compartidos. Estarán ubicadas en espacios emblemáticos como la Escalinata del Batallador o la Fuente de Neptuno, pasando por el Puente de los Cantautores, el Invernadero o la Pajarera, entre otros.

El objetivo es que la belleza floral vaya acompañada de una experiencia agradable, cuidada y respetuosa, en la que la ciudad se muestre en su mejor versión y los ciudadanos sean parte activa de ese respeto por su entorno.

Conciertos, una oferta gastronómica con multitud de foodtrucks y el Mercado de las Flores completan la oferta de ocio y cultura del festival Zaragoza Florece / Ayuntamiento de Zaragoza

Una programación para todos los públicos

Zaragoza Florece volverá a ofrecer una programación amplia y diversa, pensada para públicos de todas las edades. El arte floral convivirá con conciertos, propuestas gastronómicas, talleres, actividades familiares y experiencias participativas.

La Placita, un nuevo espacio para disfrutar La edición de 2026 incorpora también La Placita by Enbotella, un nuevo espacio experiencial ubicado en el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa. Esta zona contará con programación musical propia con Alex Melero, Dupla DJ o Drizzyclare, entre otros, y con puestos para degustar propuestas especiales como las de Mionetto y Solare, LAUS, Gin Vinica, Anayon, Champagne Besserat de Bellefon, mientras que la gastronomía irá a cargo del Grupo Vaquer. Por su ubicación, La Placita está llamada a convertirse en uno de los puntos de encuentro del festival para descansar, escuchar música y completar la visita con una experiencia diferente.

Entre los espacios ya consolidados se mantendrá el Mercado de las Flores, donde los visitantes podrán descubrir y adquirir productos vinculados al mundo vegetal. También regresará la zona gastronómica, con una oferta ampliada de 17 foodtrucks que ofrecerán desde comida casera a pizzas, bocadillos o dulces helados artesanos y gofres; y los espacios de picnic y descanso, pensados para disfrutar sin prisas de uno de los entornos más agradables de la ciudad.

Y para consumir de forma responsable y sostenible, la organización reforzará además la presencia de papeleras y contenedores en las distintas zonas del parque para facilitar que los visitantes puedan depositar envases y residuos correctamente y contribuir a que el entorno mantenga todo su encanto.

Además, durante esos días se reforzarán los servicios de limpieza para garantizar que cada espacio se mantenga en perfectas condiciones y que la experiencia del visitante sea completa.

El Festival Zaragoza Florece cuenta con una gran oferta gastronómica. / CARLA GREENWOOD

La música en directo es otra de las apuestas del festival y a lo largo de los cuatro días se podrá disfrutar de artistas de los estilos más variados, desde el Dj Erik Romero, al reggae de L’Asia, el estilo indie de Arey o los ritmos latinos de Alma de Cántaro, por citar algunos ejemplos. Y todo ello de forma gratuita en distintos espacios del parque como la zona de picnic, la Escalinata del Batallador, el Escenario Ibercaja o La Placita.

Los niños volverán a tener un papel protagonista gracias a EcoKids, un espacio que en anteriores ediciones ha contado con una gran acogida. Allí se desarrollarán actividades centradas en la sostenibilidad, el reciclaje, el compostaje y el aprendizaje a través del juego.

Los pequeños podrán descubrir la utilidad del compost junto a personajes como la Señora Gus y el Señor Mic, además de participar en talleres y espectáculos infantiles. Como novedad, este año se incorpora Ecojunior, una zona de talleres dirigida a mayores de nueve años que requerirá inscripción previa.

Los niños volverán a tener un papel protagonista en Zaragoza Florece gracias a EcoKids. / Ayuntamiento de Zaragoza

La floración se extiende por la ciudad

Como en anteriores ediciones, el festival también tendrá presencia más allá del Parque Grande. Algunas marquesinas del tranvía próximas al recinto y diferentes edificios emblemáticos de la ciudad incorporarán una decoración especial durante los días de celebración, extendiendo el espíritu floral a otros puntos de Zaragoza.

Asimismo, los comerciantes de la ciudad también se han querido sumar a los días más floreados de la capital aragonesa a través de un concurso de decoración floral de escaparates. Organizado por la Federación del Consejo del Comercio de Cepyme Zaragoza, el objetivo ha sido promover y apoyar el comercio de proximidad de la capital. Desde Torrero hasta Santa Isabel pasando por Las Fuentes o El Gancho, entre otros, los barrios de la capital han sacado las flores en sus escaparates y fachadas. De esta forma se contribuye activamente a la mejora del paisaje urbano y a la construcción de una identidad de barrio sólida y cercana.

Así, la ciudad volverá a florecer dentro y fuera del parque, reforzando una imagen urbana más luminosa, creativa y conectada con la naturaleza.

Esa combinación de arte, paisaje, ocio y convivencia ha convertido a Zaragoza Florece en uno de los acontecimientos más esperados de la primavera, tanto para los zaragozanos como para visitantes procedentes de otras comunidades y países.

Zaragoza Florece cuenta con una programación variada y para todas las edades. / Jaime Galindo

Zaragoza Florece es posible gracias al impulso de empresas y entidades que se suman a este proyecto de ciudad, como Urbaser, Avanza, Aragón Turismo, Tranvía de Zaragoza, Ibercaja, Ámbar, Enbotella, Valoriza, Aragood Truck, Blum by Laus y Lynk&Co – Automóviles Sánchez.