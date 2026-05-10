El pueblo de Aragón con una preciosa laguna y un parque temático inspirado en cuentos infantiles

Aragón se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan escapadas rurales, naturaleza y rincones sorprendentes alejados del turismo masificado. Desde los Pirineos hasta las sierras turolenses, la comunidad cuenta con pequeños municipios llenos de encanto, patrimonio y lugares capaces de conquistar tanto a mayores como a los más pequeños. Entre estos destaca Villarquemado, un pequeño pueblo de Teruel que esconde un parque temático inspirado en los cuentos infantiles más populares.

Villarquemado es una localidad situada en la comarca Comunidad de Teruel, a apenas 24 kilómetros de la capital turolense. Este municipio, de alrededor de 900 habitantes, se encuentra en un entorno natural privilegiado entre el valle del río Jiloca y las primeras elevaciones de la sierra Palomera, dentro del sistema Ibérico.

El paisaje del municipio combina llanuras, humedales y pequeñas sierras, con una altitud que ronda los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Todo ello convierte a esta pintoresca localidad en un lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad, aire puro y turismo de naturaleza.

Uno de los grandes atractivos de Villarquemado es la Laguna del Cañizar. / COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL

Uno de los mayores humedales de agua dulce de Aragón

Uno de los grandes atractivos de Villarquemado es la laguna del Cañizar, un humedal en proceso de recuperación desde 2006 que está llamado a convertirse en uno de los mayores humedales de agua dulce de Aragón. Este espacio natural dispone de caminos, puntos de observación y canales navegables ideales para disfrutar de la fauna y del paisaje. Una ruta senderista sencilla, de 5,8 kilómetros, permite conocer de cerca este paraje de incalculable valor.

El municipio también conserva interesantes monumentos como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo del siglo XVIII con una imponente torre y un gran órgano restaurado en su interior. A ello se suman las ermitas de la Torre y de la Purísima o su plaza mayor, que mantienen el carácter tradicional del pueblo.

La plaza mayor de Villarquemado mantiene su carácter tradicional. / COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL

La localidad es además conocida por su producción de azafrán y por su gastronomía ligada al cerdo, especialmente el jamón, los embutidos y las conservas artesanales. Para quienes quieran pasar varios días en la zona, Villarquemado dispone de casas rurales y un moderno albergue rodeado de naturaleza.

Un parque donde los cuentos cobran vida

Sin embargo, hay un lugar que ha convertido a Villarquemado en un destino muy popular para el turismo familiar: el parque “Un paseo de cuento”. Se trata de un recorrido mágico donde conviven algunos de los personajes infantiles más queridos de todos los tiempos. El camino, inspirado en las baldosas amarillas de El mago de Oz, guía a los visitantes por distintos escenarios llenos de detalles y sorpresas.

Un camino inspirado en El Mago de Oz guía a los visitantes por este paseo de cuento. / ASOCIACIÓN TURISMO RURAL COMARCA TERUEL

Entre los espacios más llamativos se encuentran las casas de Los tres cerditos, donde incluso puede verse a uno de ellos saludando desde el balcón mientras el lobo acecha escondido tras los árboles. También aparecen la casa de Blancanieves, la de Pinocho y Gepetto, el hogar de la Ratita Presumida o la famosa casita de chocolate de Hansel y Gretel.

Un recorrido lleno de magia y actividades

El parque está diseñado para que los niños interactúen con cada rincón. Durante el paseo pueden atravesar el túnel de rosales de Alicia en el País de las Maravillas, descubrir el árbol habitado por hadas con pequeñas casas unidas por puentes de madera o cruzar un puente sobre un humedal donde vive el Patito Feo.

El ajedrez gigante es uno de los alicientes de este bonito parque temático. / ASOCIACIÓN TURISMO RURAL COMARCA DE TERUEL

Otro de los espacios favoritos de los visitantes es el ajedrez gigante, donde las enormes piezas hacen sentir pequeños a quienes juegan. También hay un barco pirata inspirado en Peter Pan, un laberinto que conduce hasta una torre mágica coronada por un sombrero de bruja y un escenario con gradas pensado para cuentacuentos, teatro y actividades infantiles. Además, el parque cuenta con una curiosa zona de intercambio de cuentos infantiles cuyo objetivo es fomentar la lectura entre los más pequeños.

El parque cuenta con una zona de intercambio de cuentos. / ASOCIACIÓN TURISMO RURAL COMARCA DE TERUEL

Un proyecto creado con imaginación y esfuerzo

“Un paseo de cuento” ha sido posible gracias al trabajo de los alumnos de varios programas experienciales impulsados por el Ayuntamiento de Villarquemado y el Inaem. La iniciativa continúa creciendo y cada año incorpora nuevos personajes y espacios.

El parque abre los domingos de 11.00 a 13.00 horas, con horarios especiales también en festivos y puentes como Semana Santa. La entrada tiene un precio simbólico de dos euros para adultos y un euro para niños mayores de tres años. Los menores de esa edad y los empadronados en el municipio acceden gratuitamente.

Noticias relacionadas

Sin duda, un plan perfecto para descubrir uno de esos pequeños pueblos de Aragón capaces de sorprender con una propuesta única para toda la familia, perfecta ahora que comienza el buen tiempo.