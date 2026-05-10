La tarotista de un pequeño pueblo de Aragón que vende piezas rúnicas hechas a mano a más de seis países

Las localidades más pequeñas pueden albergar historias que trascienden todas las fronteras. Es el caso de Gemma Vidal Santonja, una tarotista conocida profesionalmente como Gemma Anjana y que en julio de 2020, al poco de que el Gobierno pusiese fin al confinamiento por la pandemia, dejó la gran ciudad y se mudó junto a su marido, Carlos, en Paracuellos de la Ribera. Y, desde este pequeño municipio de apenas 107 habitantes, a poco más de 20 minutos de Calatayud, ha puesto en marcha un negocio artesanal con productos de la zona que ya ha llegado a varios países.

"La pandemia nos hizo replantear muchas cosas. Queríamos vivir de otra manera, en un entorno tranquilo, en contacto con la naturaleza, y contribuir a que un pueblo pequeño no se vaciara del todo", explica la tarotista, que cuenta con 20 años de experiencia y que atiende a sus clientes de cualquier parte del país vía telefónica. Pero, además, Gemma Anjana ideó una marca artesanal, Arte Rúnico, que ha situado a Paracuellos de la Ribera en el mapa.

Arte Rúnico es un proyecto a través del cual la tarotista elabora piezas únicas (talismanes, runas vikingas, varitas mágicas, escobas y espíritus guardianes), aprovechando las ramas de los árboles de la zona que ella misma recoge en el entorno del pueblo durante la poda invernal. Cada pieza es única, grabada a mano mediante pirograbado con símbolos rúnicos y vendida a clientes de toda España y Europa a través de su tienda online. "Uso la madera de los árboles de aquí. El pueblo está en mis piezas literalmente", dice.

Lo que comenzó como un proyecto artesanal local ha trascendido fronteras. Las piezas de Arte Rúnico ya han llegado a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Turquía. Desde un pueblo de 107 habitantes en la comarca de Calatayud, Gemma demuestra que la artesanía rural aragonesa puede competir en el mercado internacional. Su tienda online opera en cinco idiomas — español, catalán, francés, inglés y alemán — y sigue creciendo. "Nunca imaginé que una pieza hecha con una rama de olivo de Paracuellos pudiera llegar a América", confiesa.

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Paracuellos de la Ribera es uno de esos municipios aragoneses que lucha contra el despoblamiento. "Nuestra llegada no fue puntual ni temporal. Compramos nuestra casa con intención de echar raíces y demostrar que es posible desarrollar negocios modernos y creativos desde un entorno rural", concluye la tarotista.