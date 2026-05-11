De Canfranc a Daroca: nueve obras públicas de Aragón que necesitan conservación

Con motivo de la celebración de Santo Domingo de la Calzada, patrón de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, este martes 12 de mayo, la Demarcación de Aragón del Colegio profesional ha puesto el foco en nueve obras públicas históricas de la comunidad que necesitan actuaciones de conservación, rehabilitación, señalética o difusión pública, y que además cuentan con potencial para reforzar el turismo cultural y patrimonial.

Las intervenciones forman parte del Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas, presentado el pasado 9 de abril en el marco del II Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil, celebrado en Castellón, Valencia y Alicante. La publicación reúne 102 obras públicas de toda España que requieren algún tipo de actuación, ya sea parcial o total, para garantizar su preservación y mejorar su conocimiento por parte de la ciudadanía.

En el caso aragonés, el Colegio propone actuaciones concretas en las tres provincias con un doble objetivo: proteger el patrimonio ingenieril y activar nuevas oportunidades económicas vinculadas al turismo, especialmente en territorios afectados por la despoblación.

Entre las obras incluidas figura la Estación Internacional de Canfranc, en Huesca. Aunque el conjunto ha sido objeto de sucesivas restauraciones y actuaciones de puesta en valor, los ingenieros consideran que todavía queda margen para intervenir en otros edificios y estructuras del sistema ferroviario, como el antiguo taller de locomotoras, con el fin de rehabilitarlos y dotarlos de nuevos usos.

También en Huesca se incluye el puente del embalse de La Peña, cuya estructura de acero presenta corrosión generalizada, especialmente en la parte inferior, además de deformaciones y parcheos en el firme. Está prevista su rehabilitación por parte de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, con actuaciones en las zonas más deterioradas y la sustitución de uniones roblonadas por otras atornilladas. Tras la intervención, su uso quedaría limitado al tránsito peatonal y al tráfico ligero. El Colegio plantea que, una vez rehabilitado, se tramite su declaración como Bien de Interés Cultural.

Acceso al túnel Bielsa-Aragnouet. / SERVICIO ESPECIAL

El túnel de Bielsa-Aragnouet completa las propuestas oscenses. La infraestructura se mantiene en buen estado operativo gracias a la gestión conjunta entre España y Francia, aunque sus accesos sufren afecciones recurrentes propias de la alta montaña, como desprendimientos, aludes o deslizamientos. El Colegio propone su inclusión en el Inventario del Patrimonio Industrial y de la Obra Pública de España como Bien de Interés Técnico-Histórico de carácter transfronterizo, así como la creación de un Centro de Interpretación Transpirenaico de la Ingeniería de Montaña junto a la boca española.

En Teruel, el catálogo recoge los pasos superiores sobre el Ferrocarril Central de Aragón en el tramo Teruel-Sagunto, considerados uno de los últimos conjuntos ferroviarios españoles íntegramente construidos en fábrica de piedra. El Colegio alerta de que el principal riesgo para estas estructuras no procede tanto del envejecimiento de los materiales como de las obras de electrificación de la línea, que han llevado a adoptar la demolición como solución preferente en algunos casos. Por ello, reclama protección oficial para los ejemplares que siguen en pie y el estudio de alternativas técnicas compatibles con su conservación.

También se incluyen los pilones de vialidad invernal del Camino de los Pilones, en la provincia de Teruel. Aunque algunos han sido restaurados en los últimos años, otros requieren rehabilitación o reconstrucción parcial. Además, el Colegio pide ampliar la declaración de Bien de Interés Cultural a tramos como los del puerto de Cabigordo, El Pobo, Fortanete-La Iglesuela del Cid y el puerto de las Cabrillas.

Otra de las infraestructuras turolenses señaladas es la presa de Los Toranes, situada en el centro del debate entre quienes defienden su demolición para mejorar el estado ecológico del río Mijares y quienes subrayan su valor patrimonial, energético, agrícola y turístico. El Colegio reclama que las administraciones competentes impulsen la adecuación normativa de la presa y su explotación hidroeléctrica, con el fin de mantener un activo considerado relevante para la comarca de Gúdar-Javalambre.

En Zaragoza, el documento incluye las murallas de Daroca, cuyo estado general de conservación se considera deficiente. Los ingenieros plantean la consolidación de distintos tramos, la actualización de los estudios existentes mediante un Plan Director y la mejora de los recorridos peatonales, la seguridad, la señalética y los accesos al recinto.

La presa romana de Muel es otra de las obras recogidas. En este caso, la actuación propuesta se centra en asegurar una limpieza periódica de la vegetación que crece entre los sillares, con el fin de evitar la degradación de la estructura y garantizar su conservación.

Por último, el catálogo incluye las conocidas como murallas de Grisén, el acueducto sobre el río Jalón. Aunque su estado general es bueno, el Colegio plantea trabajos ordinarios de desbroce, retirada de vegetación, actualización de carteles explicativos y mejora del área recreativa anexa. También propone estudiar la posibilidad de habilitar el acceso público seguro a la parte superior del acueducto y construir una pequeña pasarela aguas abajo para mejorar la continuidad del tránsito de visitantes y personal de mantenimiento.

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Con estas propuestas, la Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos reivindica la obra pública como parte esencial del patrimonio histórico y cultural de la comunidad, y como recurso capaz de generar actividad en el territorio más allá de su función original.