La contribución fiscal de Ibercaja en 2025 ascendió a 478,62 millones de euros, casi un 4% más que el año anterior

Ibercaja ha trasladado este lunes los datos de su contribución fiscal realizada en el ejercicio 2025, que asciende a los 478,62 millones de euros, lo que supone un incremento de cerca de un 4% respecto al importe del año anterior.

La contribución tributaria en 2025 de todas las sociedades que integran el Grupo Ibercaja engloba, por un lado, los tributos directos pagados como contribuyente, tales como el Impuesto de Sociedades, el Gravamen extraordinario a la Banca y los tributos locales (IBI, IAE y plusvalía municipal), así como los tributos indirectos (Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito, ITP-ADJ e IVA soportado no recuperable) y la seguridad social a cargo de la empresa. La suma de estas partidas, 300,61 millones de euros, representa, en el año referido, el 41,18% sobre el beneficio consolidado antes de impuestos soportados.

Precisamente la seguridad social a cargo de la empresa, con 86,36 millones de euros, y el impuesto de sociedades, con 85,54 millones de euros, han cerrado el ejercicio como las partidas más destacadas dentro de los tributos soportados, representando la suma de ambas el 57% del total.

La cifra total de impuestos soportados está en línea con la del ejercicio 2024 (305 millones), ya que la bajada del importe pagado por el Gravamen a la Banca e IMIC en 2025 es muy similar al incremento del 10% del resto de tributos soportados en 2025 (291,13 millones de euros en 2025 frente a 264,51 millones de euros 2024). Este incremento se debe a la mejora de resultados del Banco, a un aumento de concesión de hipotecas (10 millones del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), al incremento de plantilla (aumento de 2,7 millones de las cuotas de seguridad social satisfecho por la empresa) y a la evolución favorable de los instrumentos financieros (incremento de 5 millones de las retenciones soportadas).

Incremento de la recaudación en un 14%

Por otro lado, el total de la contribución también contempla aquellos tributos que el Grupo recaudó derivados de la propia actividad con sus empleados, clientes y proveedores y que supusieron 178,01 millones de euros. La partida más destacada fueron las retenciones practicadas sobre sueldos de empleados y honorarios de profesionales, que representaron el 44%, con un total de 78 millones de euros. Le siguen las retenciones sobre rentas de instrumentos financieros, de seguros y de pensiones, con 75 millones de euros (42%).

Esta partida se ha incrementado en un 14% (un total de 22,7 millones de euros) gracias a la evolución favorable de los instrumentos financieros de la Entidad (incremento del 54% de retenciones soportadas por los clientes del Banco) y del incremento de plantilla (retenciones y pago de cuotas de seguridad social que corresponde a los empleados).

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En el informe también se hace referencia a la contribución que el Grupo destina a cubrir el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y al Mecanismo Único de Supervisión, ascendiendo ambos a un total de 2,35 millones de euros. El director de Asesoría Fiscal de Ibercaja, Juan Linares, subraya que “el alcance del informe va más allá de cuantificar la carga fiscal directa del Grupo, ya que refleja también el papel de la Entidad como agente activo en el sistema tributario”. En este sentido, destaca que “la actividad financiera genera un impacto fiscal que se extiende a empleados, clientes y proveedores, poniendo de manifiesto la conexión entre el crecimiento del negocio, la generación de empleo y la aportación a las finanzas públicas”.