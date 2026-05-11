Dos médicos zaragozanos, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes

Dos médicos zaragozanos figuran entre los 100 mejores de España en el listado que la revista Forbes ha elaborado en 2026 por noveno año consecutivo. Este ranking destaca a profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y docente.

En esta nueva entrega de Los 100 mejores médicos de España 2026, aparecen dos conocidos facultativos nacidos en Zaragoza y referentes en sus especialidades: el doctor Jesús García-Foncillas López y la doctora Carmen González Enguita, ambos con décadas de trayectoria.

Un referente en oncología

Jesús García-Foncillas López (Zaragoza, 1966) es médico, investigador en oncología y profesor universitario. Actualmente es jefe de área médica y director del Instituto Oncológico OncoHealth del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Hospitalario Quirónsalud, en Madrid. También dirige la División de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria FJD-UAM. Licenciado por la Universidad de Zaragoza y doctorado en la Universidad de Navarra, actualmente es profesor de Oncología y director de la Cátedra de Medicina Individualizada Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid.

El doctor García-Foncillas lleva 25 años dedicado a la investigación oncológica, una labor que no concibe sin el ejercicio de la clínica. Defiende la importancia de la estrecha colaboración médico-paciente y de una atención individualizada y humanizada. En el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz cuenta con un completo equipo de profesionales que permite un abordaje multidisciplinar de cada caso. Miembro de algunas de las sociedades médicas más prestigiosas, ha sido autor de más de 176 artículos indexados en PubMed y de numerosos libros especializados.

Primera mujer al frente de la AEU

Por su parte, la doctora Carmen González Enguita es una prestigiosa uróloga especializada en trasplante renal y enfermedades del tracto urinario que, en 2025, fue nombrada presidenta de la Asociación Española de Urología (AEU). Actualmente ejerce como jefa del Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y también en los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba.

También es profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid, donde participa en programas de doctorado y dirige cursos avanzados de trasplante renal. Licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, González Enguita fue la primera mujer residente que realizó la especialidad de Urología en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza (1986-1990), su ciudad natal. Ahora se ha convertido también en la primera mujer en presidir la AEU, asociación constituida en 1911.

González Enguita cuenta con el Fellow of the European Board of Urology y ha liderado grupos de investigación del IIS-FJD, con múltiples publicaciones científicas. Además, ha llevado a su equipo a ser reconocido repetidamente como uno de los mejores servicios de urología del país. También figura entre las especialistas nacionales más reputadas según el Monitor de Reputación Sanitaria Merco.

Cómo se elabora el listado

Por noveno año consecutivo, los hombres y mujeres más destacados del sector médico aparecen en el prestigioso listado de la revista Forbes, ordenado por especialidades.

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La selección ha sido elaborada a partir de la opinión de periodistas del sector sanitario y teniendo en cuenta diversos factores como la presencia en medios, los reconocimientos recibidos, la ocupación de puestos de relevancia y las aportaciones realizadas en los ámbitos de la asistencia, la investigación y la docencia por parte de profesionales que ejercen en centros hospitalarios españoles.