Las dudas sobre el ere en Marojel: los sindicatos ponen la mirada en la deslocalización de la actividad

Desconfianza. Este es el clima de las negociaciones del ere en Majorel que afectará a 422 trabajadores en su centro de Zaragoza, ubicado en el edificio El Trovador. Según el sindicato Osta, la disminución de la facturación que alega la empresa "está directamente relacionada con la deslocalización de actividad" hacia Teleperformance Colombia, especialmente del servicio de Lowi, cuya finalización del contrato con Majorel culminará antes de finales de mayo. Por primera vez en los últimos procesos, la dirección de Majorel SP Solutiones (antigua Qualytel) ha trasladado que registra pérdidas desde 2024, incorporando así causas económicas a las organizativas y productivas habituales en anteriores expediente.

El recorte de Majorel afectaría al 60% de la plantilla actual, de unos 700 empleados, lo que convierte este proceso en el mayor despido colectivo que se recuerda en los últimos años en Zaragoza. Del total de despidos, 413 corresponden a agentes y nueve a personal de estructura, según informó la representación sindical a finales de abril tras un primer encuentro. Pero no solo afecta a la capital puesto que el expediente de regulación de empleo alcanza a 769 trabajadores entre los centros de Zaragoza y Barcelona, donde se plantean otros 356 despidos vinculados principalmente a la campaña de Bytedanc.

Según ha explicado Osta tras el encuentro de este lunes con la dirección, la memoria presentada "no analiza las causas reales" de la caída de la producción y facturación argumentada por la empresa para activar el ere. Tampoco recoge el impacto que tendrá llevarse la producción hacia Teleperformance Colombia.

Según los representantes de los trabajadores, la estrategia de la compañía pasa por "adelgazar progresivamente los centros de trabajo en España para trasladar la actividad a Colombia". Prueba de ello, añaden, es que desde la adquisición de Majorel ya se han producido cuatro eres y, pese a ello, la empresa continúa recurriendo a contrataciones a través de ETT.

Si el anterior ERE se cebó con puestos de estructura -mandos intermedios y departamentos de soporte-, el nuevo ajuste entra de lleno en el núcleo del negocio. En Zaragoza, los despidos afectan directamente a campañas clave como Lowi y Vodafone Perfect Start, lo que implica a un volumen muy elevado de agentes. Un ajuste masivo que compromete la viabilidad operativa del propio centro.