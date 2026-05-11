Empieza la construcción de 640 pisos para jóvenes en Miralbueno y Rosales del Canal por menos de 600 euros al mes: estas son las condiciones para solicitarlas

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, de mano de sus socios grupo Lobe y Urbania, han iniciado los trabajos de una nueva promoción de viviendas de alquiler asequible para jóvenes en el zaragozano barrio de Miralbueno y en Rosales del Canal. En el primer acto del presidente de Aragón después de la toma de posesión del nuevo Gobierno pactado entre el PP y Vox, el jefe del Ejecutivo ha defendido que la política de vivienda será una de las prioridades en esta nueva etapa, en la que tiene el compromiso de impulsar 3.000 viviendas públicas más en todo Aragón.

En un acto celebrado en el mismo solar donde ya ha comenzado el movimiento de tierras para la construcción de esos 640 pisos de una, dos y tres habitaciones, los representantes de las instituciones y empresas implicadas han destacado la "alta calidad" de las futuras viviendas y la apuesta por mejorar el acceso a la vivienda para jóvenes de hasta 39 años.

Según han destacado desde el Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón, en estos nuevos bloques se construirán viviendas de alquiler asequible por un precio por debajo del valor actual de mercado, gracias a las ayudas que financiará el Ejecutivo aragonés a los inquilinos. Los precios de los alquileres están estipulados en los pliegos y los requisitos de acceso, también. Además, en esta promoción de viviendas no se aplicará ningún cambio en los requisitos de acceso ni se incluirá el concepto de la "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda que preveía el pacto PP-Vox. Según han explicado fuentes del Gobierno aragonés, este concepto solo podrá aplicarse en el futuro a las nuevas promociones, cuando estos nuevos requisitos se incluyan en los futuros pliegos para nuevas construcciones.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, colocan la primera piedra de las viviendas-. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Así, según consta en la documentación, se pondrán en el mercado alquileres asequibles de entre 235 y 586 euros para facilitar la emancipación de jóvenes de hasta 39 años, con ayudas directas del Gobierno de Aragón para que los inquilinos no destinen más del 30% de sus ingresos. Así, el Ejecutivo aragonés aportará entre un 20 y un 40% del precio del alquiler para garantizar que el pago de la renta no supera el 30% de los ingresos de los inquilinos.

Esta es una nueva promoción que se va a levantar sobre un suelo propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, que conservará la propiedad del mismo cuando el solar y las construcciones reviertan a las arcas municipales, una vez finalizado el periodo de 75 años de cesión a las empresas adjudicatarias para la construcción y la gestión de los inmuebles.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, metiendo el acta de firmas en la urna que sirve como primera piedra de la promoción, con un ejemplar de EL PERIÓDICO del día de hoy. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Segundo lote de viviendas por concesión demanial

El acto de colocación de la primera piedra ha tenido lugar este lunes en una de las dos parcelas de Miralbueno sobre las que se edificarán 305 de las 640 viviendas de este segundo lote de concesión demanial en la capital aragonesa, concretamente en el solar delimitada por las calles Francisco Rallo Lahoz y Sergio López Saz.

La otra parcela de Miralbueno se encuentra en la calle Hipólito Lor y contendrá 143 viviendas, mientras que las otras 192 se ubicarán entre las calles Tchaikovsky y Richard Strauss de Rosales del Canal.

En su intervención, Jorge Azcón ha destacado que esta iniciativa denota una continuidad con la política de vivienda iniciadas en la pasada legislatura, cuya hoja de ruta es el Plan Aragón Más Vivienda, con el que el Ejecutivo autonómico ha impulsado ya más de 3.000 viviendas en las capitales, el medio rural y los municipios más turísticos de la comunidad autónoma.

El presidente Azcón ha hecho repaso de las viviendas públicas ya lanzadas en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que "a estas 640 viviendas se suman las 608 del Lote 1, cuyas obras avanzan en el Actur y Valdespartera, las 496 ya adjudicadas en Picarral y Avenida Cataluña y las 440 que están a punto de adjudicarse en Parque Goya".

Y ha vuelto a insistir en el objetivo de poner en liza mil viviendas públicas más cada año para concluir la legislatura que ahora comienza con 3.000 viviendas más.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza ha señalado que "frente a problemas enquistados durante años”, ahora se ofrecen "soluciones desde la responsabilidad, desde la gestión y desde la colaboración institucional".

La regidora ha garantizado que "no va a haber barrio de Zaragoza donde no haya una grúa haciendo vivienda pública para mejorar este problema que preocupa en toda España", matizando que lo hacen "sin intervenir el mercado", sino "aumentando la oferta".

Asimismo, la alcaldesa ha defendido que esta planificación se hace pensando en el crecimiento ordenado y en "garantizar los servicios en todos los barrios".

El consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha destacado la colaboración fundamental entre administraciones para afrontar la emergencia en que se ha convertido el problema de la vivienda. "Juntos somos más fuertes", ha declarado, y ha asegurado que seguirá trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Zaragoza para incrementar la oferta de vivienda pública en la capital aragonesa. "Hoy se demuestra que hay dos formas de ejercer la política: prometiendo cosas que no se hacen nunca o cumpliendo y haciendo lo que se dice, solventando los problemas y mejorando la vida de la gente", ha defendido López.

Los requisitos para acceder a las viviendas

Según consta en el pliego de condiciones de esta promoción, los arrendatarios deberán ser mayores de edad y estar empadronados o haberlo estado en el municipio de Zaragoza durante dos de los últimos cinco años. Según establecen los requisitos, "en el caso de ausencia de demanda o si esta no es suficiente", podrá abrirse la oferta al resto de personas que cumplan con el resto de requisitos.

Además, no podrán alquilar estas viviendas quienes ya posesan otra vivienda en propiedad en Zaragoza.

A nivel de ingresos, los requisitos fijados se establecen entre 2,5 y 5,5 veces el Indicador Público de Renga de Efectos Múltiples (IPREM). Si no hubiera demanda suficiente, podría flexibilizarse este requisito hasta perceptores de hasta 8 veces el IPREM.

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Por otro lado, el 80% de las 640 viviendas están reservadas para jóvenes de entre 18 y 39 años en el momento de presentar la solicitud.