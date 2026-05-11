El Gobierno de Aragón infradotó en 150 millones la partida para profesores y personal sanitario en 2024

El informe de la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General de la comunidad autónoma de 2024 revela que el Gobierno de coalición PP-Vox infradotó en 2024 las partidas de Educación y Sanidad y, en concreto, la dotación para el gasto de personal, en 150 millones de euros. También tuvo que cubrirse a través de una modificación presupuestaria una partida de más de 150 millones de euros de gasto sanitario del Salud, tal y como refleja el informe hecho público hoy por el ente fiscalizador. En total, una infradotación presupuestaria de más de 300 millones de euros en dos áreas clave para el Estado del bienestar en Aragón, que debieron suplirse por la vía de la modificación presupuestaria.

El documento, de 381 folios de análisis de la situación económico y financiera de la comunidad autónoma en 2024, se fija también en la evolución de la deuda pública, el pago medio a proveedores, la tasa de temporalidad de los empleados públicos y la distribución de los ingresos y los gastos en la administración autonómica, entre otras cuestiones.

Según indica el informe, "al igual que ocurrió en ejercicios anteriores", también en 2024 "se tuvieron que aprobar modificaciones presupuestarias para afrontar gastos de personal y de adquisición de bienes corrientes y servicios en el organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud, así como gastos de personal del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, por falta de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos inicialmente aprobados para estas finalidades".

El importe total para cubrir dichas insuficiencias ascendió a 301,75 millones. En concreto, 98,65 millones tuvieron que destinarse a cubrir gastos de personal del Salud, otros 45,21 millones de euros, para gastos de personal de Educación, y otros 157,89 millones de euros se tuvieron que incorporar para partidas de gasto corriente del Salud.

Saludo de Azcón y Nolasco en la toma de posesión de los consejeros. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Baja la deuda marcando un nuevo máximo histórico

El informe de la Cámara de Cuentas analiza la situación de la deuda pública en la comunidad autónoma, que vuelve a marcar un nuevo máximo histórico, a pesar de que se reduce porcentualmente respecto del PIB.

Este es uno de los elementos que el ente fiscalizador señala como positivos, ya que aunque Aragón aumentó en 217 millones su deuda respecto de 2023 (alcanzando un máximo de 9.402 millones de euros a finales de 2024), esto representa un 19% del PIB. Es decir, un 0,7% menos respecto a 2023, lo que consolidó un año más la tendencia a la baja. De hecho, la deuda aragonesa se sitúa 2,1 puntos por debajo del conjunto de la media de la deuda pública de las comunidades autónomas.

Sin embargo, la deuda per cápita subió en Aragón en 2024, pasando de 6.806,67 a 6.950,90 euros por habitante, un 2,1% más en un año.

Baja competencia en el acceso a los contratos públicos

El informe de la Cámara de Cuentas de la Cuenta General de 2024 avisa, por otra parte, de la escasa concurrencia de empresas y licitadores a los contratos públicos impulsados por el Gobierno de Aragón. De hecho, llega a señalar que en más de mil contratos se recibió "una única oferta", lo que representa más del 45% del total de contrataciones.

Además, el informe censura que de media se recibieron 2,62 ofertas por contrato por lote y pone el foco sobre los contratos más cuantiosos de los últimos años, los vinculados al Plan Extraordinario de Carreteras (con más de 2.400 millones de euros adjudicados) y en los que ocho de los once lotes de expedientes recibieron solo una oferta, y en los otros tres, solo dos ofertas.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, con el presidente Jorge Azcón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Hacienda reduce el pago medio a proveedores

El informe de la Cámara de Cuentas destaca, por otro lado, el cumplimiento por primera vez en ocho años del plazo establecido por ley para el pago a los proveedores. Así, según indica, en 2024 se logró una reducción drástica del plazo medio de pago, que quedó de media en unos 23,6 días.

El documento explica que la comunidad excedió el plazo máximo legal de pago (establecido en 30 días) durante los dos primeros meses del año 2024, pero que después, a partir de marzo, el departamento de Hacienda, dirigido por Roberto Bermúdez de Castro, adoptó medidas que lograron rebajarlo hasta los 16 días como mínimo, lo que arrojó esa media de 23,6 jornadas. Es la primera vez que la comunidad cumple con este objetivo desde el año 2018.

Sin embargo, sigue pendiente de solución el problema de la alta tasa de temporalidad en la comunidad autónoma, que sigue en un 45,9%. Aunque el estudio destaca que se ha reducido la temporalidad en un 4,5% respecto al año anterior, los auditores subrayan que la cifra sigue "muy lejos" del 8% de temporalidad establecido por ley.

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Además, la Cámara de Cuentas alerta de la baja ejecución presupuestaria de los fondos europeos Next Generation, que llega al 53,6% en 2024, con 458 millones en proceso de ejecución de una cuantía de 988 millones de derechos reconocidos entre 2021 y 2024. En concreto, pone el farolillo rojo sobre las partidas vinculadas a la política de energía y vivienda, "dos de los fondos con mayores dotaciones", que presentan porcentajes de ejecución del 18,6% y el 26,1%, respectivamente.