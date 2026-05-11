María Jesús Lorente, reelegida presidenta de Cepyme en Zaragoza

La empresaria María Jesús Lorente ha sido reelegida este lunes presidenta de Cepyme en Zaragoza en un acto presidido por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y por la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, presidencia, justicia y cultura, Mar Vaquero Periánez. Junto a ellas han asistido los agentes sociales, así como un nutrido grupo de representantes políticos, sociales, económicos y culturales.

En su intervención, Lorente, que asume de nuevo el cargo por cinco años, ha presentado oficialmente el nuevo comité ejecutivo de la organización. El órgano está compuesto por 40 vocalías y comienza esta nueva etapa con integrantes procedentes de asociaciones sectoriales e intersectoriales de toda la provincia de Zaragoza, consolidando así "un equipo plural y comprometido con la defensa de las pequeñas y medianas empresas y las personas autónomas".

Desde la organización se ha destacado además que, en próximos procesos de renovación, se incorporarán nuevas caras con el objetivo de seguir configurando un comité cada vez más representativo "de la diversidad empresarial, territorial y sectorial" de la provincia de Zaragoza. Lorente ha defendido los objetivos alcanzados durante los últimos años y ha reivindicado el papel del asociacionismo empresarial como herramienta clave para afrontar los desafíos actuales. “Vivimos un momento de importantes cambios y es necesario, hoy más que nunca, compartir experiencias y seguir aprendiendo, creyendo firmemente que el asociacionismo es la piedra angular para salir fortalecidos ante una situación tan incierta y volátil como la actual”, ha señalado.

Al final de su intervención, Lorente ha destacado también la importancia de trabajar desde la cooperación entre organizaciones y asociaciones, reforzando espacios de colaboración que permitan compartir diagnósticos, sumar capacidades y construir respuestas conjuntas ante los retos del tejido empresarial. En este sentido, ha señalado algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan las pymes y los autónomos reclamando “una fiscalidad razonable, menos burocracia, más simplificación administrativa, mayores facilidades para encontrar talento, más apoyo para afrontar el relevo generacional y más herramientas para abordar la transformación tecnológica”.

Uno de los hitos destacados de esta etapa ha sido la evolución de la identidad corporativa de la organización, que ha cambiado la tradicional “C” por la “Z” como guiño a Zaragoza y a la provincia donde nació hace ahora 47 años fruto de la iniciativa de un grupo de empresarios zaragozanos.

Actualmente, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia de Zaragoza agrupa a cerca de un centenar de asociaciones empresariales sectoriales, intersectoriales, territoriales y comarcales, representando a más de 20.000 pymes y autónomos de toda la provincia. El nuevo comité ejecutivo inicia esta nueva etapa con el objetivo de trasladar "las inquietudes del tejido empresarial a una mesa de trabajo enfocada en la búsqueda de soluciones transversales para las pymes y los autónomos zaragozanos".

Trabajo por la cohesión

María Jesús Lorente Ozcáriz es empresaria y consejera delegada del Grupo BIOK, compañía con cinco líneas de negocio diferenciadas. Además, está estrechamente vinculada a ARAME, asociación que impulsó y que presidió durante once años, de la que actualmente y vicepresidenta segunda.

Durante su etapa al frente de Cepyme, ha desarrollado su labor de manera altruista, trabajando por la cohesión y la unión del tejido empresarial zaragozano, manteniendo una presencia activa en todos los ámbitos representados por la organización. Entre las principales líneas de trabajo impulsadas durante su mandato destacan la organización de encuentros de asociaciones, la modificación de estatutos, el impulso de comisiones de trabajo y una gestión basada en la transparencia interna. Todo ello con el objetivo de reforzar el asociacionismo empresarial como motor de la sociedad y como vía eficaz para canalizar las necesidades reales de pymes, autónomos y asociaciones.

Su participación institucional se ha extendido a entidades y organismos como los ayuntamientos de Zaragoza, Ejea de los Caballeros o Calatayud, así como Ebrópolis, fundación Aragón Emprende, fundación La Caridad, Diputación Provincial de Zaragoza y distintas comisiones sectoriales vinculadas a los ministerios de Trabajo y Política Fiscal. Entre las principales transformaciones impulsadas durante su mandato destacan también la modernización interna de la organización, la actualización de sus líneas directrices y un intenso proceso de saneamiento económico orientado a garantizar la sostenibilidad financiera, la independencia y la funcionalidad de la entidad. Defensora del liderazgo femenino en el ámbito empresarial, Lorente ha reiterado en distintas ocasiones que “las mujeres deben estar en los lugares donde se toman las decisiones, porque es ahí donde se transforma la sociedad para hacerla más paritaria e igualitaria”.