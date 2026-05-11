Una médica zaragozana hace historia y se convierte en la primera mujer en dirigir la Sociedad Española de Fertilidad

La ginecóloga aragonesa Elisa Gil Arribas ha sido nombrada nueva presidenta de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) durante la celebración del 35º Congreso Nacional de la sociedad científica celebrado en Sevilla. La médica, nacida en Zaragoza, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en dirigir esta sociedad, por lo que su nombramiento es "un hito" dentro del colectivo.

Gil Arribas, que ejerce en la clínica de IVI Zaragoza, era hasta ahora secretaria de la SEF, asume la presidencia para el periodo 2026-2030 y releva en el cargo a Juan José Espinós. La nueva presidenta de la SEF ha querido destacar que afronta esta etapa con el objetivo de “construir una sociedad científica que sea real y útil para cada uno de los asociados y, al mismo tiempo, abrir la SEF a todos para fomentar la comprensión de la importancia de nuestra profesión en la sociedad”.

Especialista en ginecología y medicina reproductiva, Elisa Gil Arribas desarrolla su labor asistencial e investigadora en IVI Zaragoza y cuenta con una amplia trayectoria vinculada al ámbito de la fertilidad y la reproducción asistida. "Su elección al frente de la SEF refuerza el papel de IVI como referente científico y asistencial en medicina reproductiva", han indicado desde la entidad.

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Además, su nombramiento pone en valor el liderazgo femenino dentro de un ámbito especialmente vinculado a la salud de la mujer y en el que la presencia de profesionales femeninas es mayoritaria tanto en el entorno clínico como en el investigador.