Óscar Librado será diputado del PSOE en la Diputación Provincial de Teruel
El concejal de Alcorisa sustituye a María Ariño, ahora diputada en las Cortes
La Junta Electoral del partido judicial de Alcañiz ha proclamado esta mañana la única lista de candidatos a diputados provinciales por el PSOE presentada en el proceso de elección desarrollado entre los alcaldes y concejales socialistas, tras agotarse la lista de suplentes anterior. El concejal de Alcorisa Óscar Librado encabeza esa terna y ocupará la plaza vacante en el Grupo Socialista de la Diputación de Teruel por esa zona de la provincia tras la toma de posesión de María Ariño como diputada en las Cortes.
Junto a él, tal como marca la normativa, se contemplan tres suplentes: Irene Quintana, concejal en Alcañiz, Héctor López, concejal en Andorra, y Ana María Sales, edil en Cantavieja.
"Para mi es un honor y responsabilidad asumir este puesto que ha tenido a bien el Partido Socialista encomendarme. Eternamente agradecido a los compañeros y compañeras del partido judicial de Alcañiz y a la dirección provincial", ha dicho Óscar Librado ofreciendo "honradez, humildad y mucho trabajo". "Es lo que he ido ofreciendo en todos los sitios en los que estado, tanto en el ámbito político, como en el asociacionismo, como en el ámbito profesional y particular".
Sobre la Diputación de Teruel, Librado ha apuntado que debe comportarse "como el ayuntamiento de los ayuntamientos" para llegar donde los ayuntamientos por si solos "no pueden llegar, especialmente los más pequeños". Además ha destacado las labores de coordinación con municipios y comarcas, "porque la provincia nunca va a funcionar como debe si cada uno hacemos la guerra por nuesta cuenta".
Tras la proclamación de la lista en la Junta Electoral, se pone en marcha ahora el procedimiento para informar a la institución provincial para que, a su vez, comience los trámites que permitan la toma de posesión del nuevo diputado socialista en el transcurso de un pleno.
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