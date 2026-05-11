Susín tiende la mano a los sindicatos en plena tensión por la concertación del Bachillerato en Aragón

Hace solo una semana que Carmen Susín dejó el liderazgo del departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón para tomar posesión como consejera de Educación, Ciencia y Universidades y ya ha mantenido sus primeros encuentros con la comunidad educativa. En concreto, este lunes se ha reunido con los sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial, que son CSIF, CGT, CCOO, STEA y UGT. A ellos les ha tendido la mano en un momento de creciente malestar entre las entidades en defensa de la escuela pública, que han interpuesto un recurso ante el TSJA por la concertación del Bachillerato, han solicitado la suspensión temporal de la orden y han llamado a la huelga los días 19 y 20 de mayo. Su firme rechazo a esta medida, además de otras cuestiones que consideran prioritarias, son los reclamos que han trasladado a Susín.

La Federación de Enseñanza de CSIF ha sido la primera en reunirse con la consejera, a la que, según han indicado fuentes sindicales, le han reclamado más recursos para atención a la diversidad, la publicación de la cuarta orden y del protocolo de agresiones a docentes, soluciones a los problemas administrativos y menos burocracia, entre otros puntos. También le han trasladado que perciben una "dejadez" por parte del departamento en el área educativa. Desde el sindicato han indicado que Susín les ha escuchado y les ha transmitido sus ganas de actuar en los diferentes puntos.

Desde CGT también han apuntado a esta "escucha" por parte dela consejera, aunque han lamentado que el departamento "tiene muy claro lo que quiere hacer y no va a aceptar ni sugerencias ni quejas ni dudas", refiriéndose con ello a medidas como la concertación del Bachillerato, que el próximo curso empezará a implantarse en Aragón y que era un anuncio de la anterior legislatura. Según han señalado, a lo que sí se ha comprometido es a "reducir la burocracia del profesorado", aunque ha apuntado que será un trabajo arduo y que llevará tiempo. El sindicato también ha compartido con Susín que consideran que el actual modelo de FP es "privatizador".

Además, CGT ha vuelto a entregar a la consejera Susín el documento de "deficiencias" de los centros educativos que ya entregaron a la DGA durante la huelga de enero, que convocó este sindicato en solitario también para rechazar la concertación del Bachillerato. "Nos ha dicho que se va a crear una nueva Dirección General de Infraestructuras y que se ponen a ello", han indicado desde CHT. También les ha trasladado que los centros arrastran estas necesidades desde hace 50 años y que el Gobierno de Jorge Azcón está solucionándolos.

También CCOO, STEA y UGT han hecho llegar a la consejera su apuesta por la escuela pública y su rechazo a la concertación. Según han indicado fuentes sindicales, la consejera les ha trasladado que respetará el proceso judicial que está en marcha. Además, todos ellos han coincidido en reclamar una normativa que garantice seguridad jurídica a los docentes en las salidas extraescolares, petición que llega tras el caso del IES Ítaca. La consejera ha indicado que trabajará en el asunto.

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En esta primera toma de contacto, Susín, que ha estado acompañada del Secretario general técnico del departamento, Manuel Magdaleno, se ha comprometido a mantener un diálogo "constante y fluido" con los sindicatos que "redunde en una mejora del sistema educativo aragonés, siempre pensando en los alumnos, las familias y los docentes". Ha compartido también que la puerta de la consejería está abierta. A lo largo de los próximos días, se reunirá con otras entidades educativas de la comunidad como Fapar, la federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de Aragón.