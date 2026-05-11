Del táper al restaurante corporativo: así comen cada día miles de trabajadores de BSH, Saica, Caf, Pikolín o Amazon

Durante años, el comedor de empresa fue un servicio funcional pensado para resolver una necesidad básica dentro de la jornada laboral. Bandejas metálicas, menús rápidos y cafés apresurados antes de volver a la cadena de producción o a la oficina. Un espacio rápido, práctico y sin demasiadas pretensiones. Pero ese modelo está cambiando en grandes compañías de Aragón, que tratan de convertir sus servicios de restauración colectiva en una herramienta ligada al bienestar laboral, la conciliación y la atracción de talento.

El viejo concepto de cantina se está transformando en otra cosa. Los menús uniformes han dado paso, en ciertos casos, a espacios más luminosos y cuidados, con cocina propia, productos frescos, propuestas saludables y una oferta más variada. Algunas incorporan incluso nutricionistas, jornadas gastronómicas, productos de proximidad o sistemas específicos para reducir residuos y desperdicio alimentario.

El fenómeno se extiende por algunos de los mayores centros industriales y logísticos de Zaragoza. BSH, Saica, CAF, Pikolin, Amazon o Inditex cuentan con comedores que sirven cada día miles de comidas a sus trabajadores a través de modelos cada vez más sofisticados y profesionalizados. Las empresas asumen gran parte o todo el coste del menú. Lejos de verse como un gasto secundario, se ha convertido en uno de los beneficios sociales más valorados por sus plantillas.

Las empresas consultadas coinciden en señalar que este tipo de servicios mejora la conciliación, favorece jornadas más compactas y evita desplazamientos innecesarios durante la pausa de la comida. Estos son algunos de los ejemplos más consolidados y visibles de restauración colectiva en grandes empresas, al margen del modelo ejemplar y singular implantado por Inditex en su centro logístico de Plaza, dado a conocer recientemente por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en un amplio reportaje.

El comedor de empresa se reinventa para cuidar y fidelizar a la plantilla

BSH: mil comidas diarias y menús supervisados por los servicios médicos

BSH Electrodomésticos mantiene algunos de los mayores comedores corporativos de Aragón repartidos entre su fábrica de Montañana, el centro logístico y las oficinas centrales, estos dos últimos en Plaza. En total, la compañía sirve alrededor de 1.000 comidas diarias.

Los comedores están gestionados por Eurest y funcionan principalmente para el personal de turno central, con horarios de comida que se extienden entre las 12.00 y las 15.00 horas. Además de los menús diarios, algunos espacios ofrecen desayunos y almuerzos durante la mañana.

Uno de los aspectos que más destaca la compañía es la implicación de sus servicios médicos en la confección de menús. El objetivo es garantizar una alimentación equilibrada y saludable, con diferentes opciones de primeros, segundos, ensaladas, carnes y pescados a la plancha, además de alternativas adaptadas a dietas especiales.

La empresa subvenciona gran parte del servicio y el trabajador paga alrededor de dos euros por comida. Desde BSH subrayan que el comedor se ha convertido en "un beneficio social muy importante y valorado por todos", tanto por la mejora de la conciliación como por el impacto positivo en la productividad y el clima laboral.

El comedor de empresa se reinventa para cuidar y fidelizar a la plantilla

Saica: comida gratuita y menús que se adaptan a la plantilla

Saica mantiene comedores laborales en Saica Paper, sus oficinas corporativas y la planta de El Burgo de Ebro. Entres los tres, suma cerca de 550 comensales diarios y alrededor de 50.000 comidas anuales. El modelo funciona mediante cátering con cocina propia en cada planta y está dirigido principalmente al personal de jornada partida. En el caso de Zaragoza, el comedor opera entre las 12.30 y las 15.00 horas con distintos turnos y un sistema flexible adaptado a las necesidades del negocio.

Uno de los elementos diferenciales es que el servicio está financiado íntegramente por la empresa para parte de la plantilla. Además, los trabajadores pueden consultar previamente el menú semanal y elegir entre distintas opciones de primero, segundo y postre. La oferta combina propuestas de cocina mediterránea, platos saludables, grill, opciones veganas o jornadas gastronómicas temáticas vinculadas a distintas culturas culinarias. También se atienden necesidades dietéticas específicas y se incorporan sugerencias realizadas por los propios trabajadores a través de encuestas internas.

La sostenibilidad es otro eje de su modelo. Saica aplica programas específicos de reducción del desperdicio alimentario y prioriza proveedores de cercanía. Desde el grupo destacan el papel del comedor como espacio para desconectar durante la jornada y fortalecer las relaciones internas entre trabajadores.

Pikolin: cocina propia y un servicio cada vez más valorado

Por su parte, Pikolin mantiene un comedor laboral con cocina propia que presta servicio diario a buena parte de la plantilla. La empresa calcula que cerca del 58% de los trabajadores que pueden acceder al servicio lo utilizan habitualmente. El comedor ofrece desayunos entre las 8.00 y las 11.00 horas y servicio de comida de 13.00 a 14.30 horas, con distintos turnos adaptados a la organización laboral de la compañía.

La empresa subvenciona parte del menú y trabaja junto al proveedor del servicio para mejorar continuamente la calidad de la oferta gastronómica. Pikolin destaca especialmente la apuesta por una alimentación equilibrada, la variedad y rotación de platos y la incorporación progresiva de productos de proximidad. También se tienen en cuenta necesidades dietéticas específicas y criterios relacionados con hábitos saludables y bienestar alimentario.

Desde la compañía consideran que el comedor se ha convertido en un elemento importante para mejorar la conciliación y reforzar un clima laboral positivo. "Valoramos muy positivamente su impacto en el bienestar de las personas y en las relaciones interpersonales", destacan.

Una zona de descanso para trabajadores en el interior de la planta de Stellantis en Figueruelas. / Jaime Galindo

CAF: rapidez, conciliación y comida para llevar

CAF dispone también de comedor laboral con cocina propia en sus instalaciones aragonesas. Actualmente sirve más de 350 menús diarios, lo que representa aproximadamente un 30% de la plantilla total.

El comedor funciona entre las 12.30 y las 14.45 horas y ofrece además la posibilidad de recoger comida para llevar, una opción especialmente utilizada por trabajadores del turno de mañana que prefieren comer en casa tras finalizar su jornada.

La compañía subvenciona parcialmente el servicio y trabaja con menús diseñados por nutricionistas que incorporan criterios de equilibrio nutricional y sostenibilidad. Entre las opciones disponibles figuran también propuestas dietéticas específicas. Desde CAF destacan el papel del comedor como herramienta de conciliación y bienestar laboral, al permitir comer de forma rápida y cómoda sin necesidad de desplazamientos externos.

Las grandes cantinas de Amazon y Stellantis

Amazon cuenta también con un gran comedor en su gran centro logístico de Plaza por el que pasan a diario cientos de trabajadores. El servicio, subvencionado por la empresa, funciona como una pieza más de la maquinaria diaria de la planta y goza de buenas valoraciones entre la plantilla.

Por su parte, el histórico comedor de la planta de Stellantis en Figueruelas sigue siendo uno de los grandes referentes de la restauración colectiva en Aragón, aunque la empresa no ha querido facilitar información sobre su funcionamiento. El menú cuenta con varios primeros, segundos y buffet de ensaladas, además de opciones saludables y bocadillos, según

fuentes de la plantilla. El coste para los trabajadores de la factoría es de 5,5 euros (8 si son de las contratas). El número de comensales ronda entre los 600 y los 700 cada día.

Pero esa realidad dista todavía de ser mayoritaria. Muchas empresas siguen careciendo de comedor propio y recurren a soluciones mucho más básicas, desde catering convencional hasta simples espacios habilitados con microondas y máquinas de vending. Y, fuera de estos grandes complejos industriales y logísticos, miles de trabajadores continúan dependiendo cada día del táper traído de casa, convertido desde hace años en uno de los grandes símbolos silenciosos de la jornada laboral. Una rutina marcada por prisas, turnos y comidas rápidas que contrasta con el salto que algunas grandes compañías están empezando a dar en su forma de entender la pausa del mediodía.