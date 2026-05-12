El aeropuerto de Zaragoza mueve casi un 30% más de mercancías que el pasado año y se consolida en el podio nacional

El aeropuerto de Zaragoza ha registrado 17.724 toneladas transportadas en el mes de abril, un 28,4% más que en el mismo mes del año anterior. Se mantiene, así, entre los tres primeros aeropuertos de carga de la red de Aena en España, por detrás del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En cuanto al número de pasajeros, por el aeropuerto zaragozano han pasado 63.063 viajeros y se han registrado 987 movimientos entre aterrizajes y despegues, un 6,1% más que en abril de 2025. De enero a abril de 2026, el Aeropuerto de Zaragoza supera las 63.357 toneladas, lo que supone un aumento del 22,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, supera en un 16% los movimientos de aeronaves con respecto a 2025, con 3.474 aterrizajes y despegues; y registra 206.716 pasajeros (-0,5%).

Los aeropuertos del Grupo Aena -compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil- han cerrado el mes de abril de 2026 con 33.494.009 pasajeros, un 3,6% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 290.393 movimientos de aeronaves, un 5,6% más que en 2025; y transportaron 125.808 toneladas de mercancía, un 5% más que en el mismo mes del año pasado.

En términos acumulados, hasta abril de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 114.757.924 pasajeros (un 3,7% más que en 2025); se registraron 994.719 movimientos de aeronaves (+2,5%); y se transportaron 489.223 toneladas de mercancía, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2025. El tráfico del primer cuatrimestre se ha visto beneficiado por la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario --tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero--.

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Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado abril con 28.284.768 pasajeros, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 6,3% más que se registró entre abril de 2025 y abril de 2024. Además, en el mes de abril se gestionaron 242.424 movimientos de aeronaves, un 6,7% más que en abril de 2025, y se transportaron 112.884 toneladas de mercancía, un 5,3% más que en abril del año pasado.