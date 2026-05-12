Cambio total de caras en el Parlamento aragonés: estos son los nuevos portavoces de cada área

Nueva legislatura y nuevas caras en el Parlamento aragonés en este mandato que echa a andar, por fin, después del parón de más de cinco meses impuesto por el adelanto electoral y la posterior negociación para la formación del Gobierno del PP y Vox. Esta será una de las legislaturas con mayor cambio de diputados en las Cortes aragonesas, que han dado a conocer este martes quiénes serán los portavoces de área de cada partido.

En los próximos cuatros años, al crecimiento de Vox y de CHA (que duplican diputados), se suman los notables cambios en las filas del PSOE, por la entrada de nuevos diputados, y del Partido Popular, que aunque mantiene buena parte de sus representantes, ha optado por un cambio total en las portavocías de las distintas comisiones. Así, prácticamente nadie repite en sus áreas en este nuevo mandato.

El caso del PP es paradigmático. Cambian todas las portavocías. El hasta ahora vicepresidente de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, que será sustituido por Carmen Rouco fruto del pacto PP-Vox, que fue también el portavoz del PP en la pasada legislatura, pasará a ostentar la portavocía de Sanidad, una de las áreas de batalla de la nueva legislatura. Enfrente tendrá a la socialista María Rodrigo, que en la pasada legislatura ostentó la portavocía de Educación, y que se servirá en esta ocasión de su trayectoria profesional como enfermera para representar la voz crítica socialista a la política sanitaria del PP. Desde CHA, Isabel Lasobras será portavoz en Sanidad, y en Teruel Existe lo será Pilar Buj.

En Educación, otra de las consejerías clave y que empieza marcada por la huelga en la educación pública contra la concertación del Bachillerato, Silvia Casas será la portavoz del PP, mientras Jorge Pastor ejercerá la portavocía de Educación en el PSOE. En el grupo mixto, la portavoz de Izquierda Unida se queda la portavocía de Educación, mientras en CHA la ejercerá también Isabel Lasobras, que aglutina dos de las áreas principales, además de una portavocía adjunta a Jorge Pueyo.

El vicepresidente primero y líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, este lunes en el primer Consejo de Gobierno de la legislatura. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El nuevo Gobierno incorpora la vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia, una nueva área que está por ver cómo desarrolla su actividad y que estará liderada en el Gobierno por el líder de Vox, Alejandro Nolasco. En el PSOE, llevará la portavocía Mónica Iglesias, una de las nuevas caras incorporadas por Pilar Alegría en las listas del 8F, procedente del tercer sector. Desde el PP, lo hará Susana Gaspar, mientras en CHA lo hará Mary Carmen Bozal, diputada recién elegida el pasado 8 de febrero. Por parte del grupo mixto, Marta Abengochea (IU), llevará la voz cantante frente al vicepresidente de Vox.

En Hacienda, los socialistas conservan a Óscar Galeano como portavoz, uno de los pocos que mantiene su área de gestión. Mientras, que la nueva diputada popular Lorena Tabanera ejercerá la portavocía en esta área. Por parte de CHA será Verónica Villagrasa y, desde el grupo mixto, Marta Abengochea.

El área de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial quedará en manos de Jesús Morales para el PSOE. El alcalde de Quinto, que se estrena como diputado y además será portavoz adjunto de Pilar Alegría, llevará el peso de la oposición en una de las áreas más relevantes del Gobierno que dirige el consejero Octavio López. Por parte del PP, será Antonio Romero el portavoz. Desde CHA, también abordará esta cuestión un diputado que se estrena en las Cortes, Mascún Ariste, y en el grupo mixto la mantendrá Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe.

La nueva consejera de Economía, Eva Valle, en la toma de posesión del Gobierno. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Novedades en Economía

La nueva consejera de Economía, Eva Valle, tendrá enfrente al socialista Pedro Polo, quien fuera portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Teruel. Por parte del PP estará como portavoz Juan Pablo Artero, mientras que por CHA lo hará Miguel Jaime y por el grupo mixto, Marta Abengochea (IU).

La también nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, tendrá enfrente al diputado socialista Marcel Iglesias, que mantiene su área como portavoz desde la pasada legislatura. Desde CHA, también será Miguel Jaime el portavoz, y en el grupo mixto, Pilar Buj ( Teruel Existe). Por parte del PP, será Luis José Arrechea el portavoz de esta área que en el Gobierno lidera Vox.

También en manos de la ultraderecha está la consejería de Medio Ambiente y Turismo, que tendrá como portavoz de la oposición en el PSOE a Carlos Ros, el diputado que tomará posesión por Teruel cuando Rafael Guía sea elegido senador autonómico. El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, se ha reservado esta área para ejercer también de portavoz, mientras en el PP será Susana Cobos. Por parte del grupo mixto, Tomás Guitarte ejercerá la portavocía de un área en la que Teruel Existe ha marcado la agenda con sus denuncias por el despliegue irregular de las energías renovables en Aragón.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Sigue el tándem Vaquero-Villagrasa

Una de las áreas en las que se mantendrá el 'duelo' entre el gobierno y la oposición será en la de Presidencia, donde la vicepresidenta y portavoz Mar Vaquero tendrá enfrente al socialista Darío Villagrasa, como en la segunda parte de la pasada legislatura. En el PP, será Elena Allué, la ex del PAR, quien ejerza de portavoz, y quien será también portavoz adjunta de Ana Marín en el grupo parlamentario. Desde CHA, será Mary Carmen Bozal, y por parte del grupo mixto, Tomás Guitarte.

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Finalmente, en las comisiones de Comparecencias Ciudadanas estarán Carmen Soler (PSOE); María José Vicente Poy (PP), que será también portavoz adjunta de Ana Marín; por parte de CHA, Mascún Ariste, y del grupo mixto, Pilar Buj (Teruel Existe).