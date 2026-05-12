CCOO insiste en la necesidad de regular las salidas extraescolares en Aragón: entrega más de 4.000 firmas a Educación

Más de 4.000 firmas por una sola causa: reclamar una regulación "urgente" de las salidas extraescolares que garantice seguridad jurídica a los profesores en estas actividades. Representantes de la federación de Enseñanza de CCOO en la comunidad han registrado en la sede del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón la recopilación de firmas, la mayoría de docentes aragoneses, con las que solicitan al Departamento de Educación una "regulación justa de las actividades fuera del centro". Para el sindicato, el apoyo obtenido es un reflejo del "hartazgo" del profesorado.

El sindicato inició una petición en la plataforma Change.org a mediados de abril para exponer la "desprotección insostenible" que aseguran que sufren los docentes en las extraescolares, en una denuncia que llega después de que se conociera que dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel serán investigados por la muerte del alumno Mario Conesa durante un viaje escolar a Bélgica en 2022. Ambos docentes están imputados por un presunto delito de homicidio imprudente y serán juzgados en la Audiencia Nacional.

Ante esta situación, el sindicato puso en marcha esta recogida de firmas con el fin de sumar apoyos de la comunidad educativa y evidenciar así la necesidad de que la administración elabore un marco jurídico específico que otorgue seguridad jurídica a los docentes. Desde CCOO Aragón denunciaron que las actividades extraescolares y complementarias, que engloban desde salidas como excursiones o visitas culturales hasta viajes de estudios o experiencias Erasmus dependen de la "buena voluntad" del profesorado y que "la falta de un marco normativo" obliga a los docentes a asumir responsabilidades penales "desproporcionadas" y jornadas laborales "ininterrumpidas" sin las garantías mínimas.

CCOO entrega las firmas recogidas para exigir una norma jurídica que regule las salidas extraescolares en Aragón. / Jaime Galindo

Con el registro de firmas, dirigidas al Departamento de Educación y, en concreto, a la consejera Carmen Susín, el sindicato reclama a la DGA que elabore de forma "inmediata" una norma reguladora de las salidas extraescolares que incluya, al menos, estos cuatro puntos: seguridad jurídica, con una delimitación clara de responsabilidades de profesores, familias y alumnos para que el docente no sea el único responsable ante cualquier contingencia; el fin de la "jornada de 24 horas", con derecho efectivo al descanso con un aumento de ratios de profesorado en las salidas con pernocta y turnos de guardia; compensación y méritos, con un reconocimiento de las actividades en concurso de traslados y carrera profesional y el "abono íntegro" de dietas y gastos, y el descanso compensatorio, con derecho a la incorporación diferida al centro después de aquellas actividades que finalicen fuera de horario lectivo.

"Es urgente delimitar las responsabilidades de todos los actores implicados (profesorado, alumnado y familias)", insisten desde el sindicato. Este lunes, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, mantuvo su primera reunión con los sindicatos representados en la Mesa Sectorial y, según informaron fuentes sindicales y de la DGA, Susín trasladó a estas organizaciones que abordará las actividades fuera de las aulas, así como también otros asuntos educativos que están sobre la mesa.

Con todo, algunos como STEA denunciaron un "desinterés" por parte de la consejera y otros como CCOO volvieron a urgir un plan de acción "urgente". Según informaron desde UGT, Susín afirmó que abordaría el asunto pero sin precipitación para garantizar la seguridad jurídica y una normativa con garantías. También este sindicato insistió en la necesidad de contar con una solución "cuanto antes".

En su momento, fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que los profesores asumen de forma voluntaria participar en estas salidas extraescolares, para las que, aseguraron, no hay regulación en ninguna comunidad. En esta línea, informaron de que los docentes están cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, como extensión del aula que es. La clave del debate está en que estas pólizas no cubren posibles negligencias graves, y es esto lo que la Audiencia Nacional tratará de aclarar sobre el caso del IES Ítaca: si se produjo o no negligencia.

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Además de la recogida de firmas, la comunidad educativa de Aragón ha convocado una bicifestación este jueves, 14 de mayo, desde el IES Ítaca, en Santa Isabel, hasta la plaza del Pilar. Según indican desde CCOO, el fine es "trasladar a las calles el malestar que ya han expresado miles de personas con sus firmas". A estas acciones se suma la suspensión de las salidas extraescolares, decisión que tomó el Ítaca para apoyar a sus profesores y a la que ya se han sumado más de 45 centros de la comunidad.