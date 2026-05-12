El conflicto de las extraescolares de Aragón se extiende a otras comunidades
Más del 60% de los centros públicos de Infantil y Primaria de Cataluña se han adherido al manifiesto que impulsa el boicot a estas actividades
EL PERIÓDICO
Más de 600.000 niños y niñas de Catalunya podrían verse afectados por la suspensión de colonias y salidas escolares si prospera el boicot a las actividades educativas fuera del aula impulsado en el marco del conflicto del sector educativo. Según datos del sector, cada año esta cifra de alumnos participa en al menos una actividad de este tipo, considerada clave en su desarrollo personal, social y emocional. La situación se ha intensificado en las últimas semanas con la adhesión de 964 centros educativos -más del 60% de las escuelas públicas de infantil y primaria- al manifiesto Paremos las Salidas Educativas, que plantea la suspensión de todas las actividades fuera del centro, desde colonias hasta excursiones de un solo día o visitas culturales.
Desde Eix Estels alertan de que las consecuencias de esta situación van mucho más allá del ámbito organizativo y afectan directamente al desarrollo de los niños. "Estamos hablando de una pérdida educativa enorme e irreemplazable para toda una generación de niños y niñas", afirma Jaume Ramos, responsable de estrategia de Eix Estels.
Convivencia y autonomía
Las colonias y salidas escolares forman parte esencial del modelo educativo, ya que permiten trabajar competencias que difícilmente se pueden desarrollar dentro del aula. "Hay aprendizajes que simplemente no se pueden producir entre cuatro paredes. La convivencia, la autonomía, la confianza o la superación personal necesitan experiencias reales", añade Ramos.
Además, el bloqueo no solo afecta a las estancias de varios días, sino también a actividades habituales como salidas culturales, visitas a museos, teatro o actividades en la naturaleza. "No hablamos solo de colonias. Hablamos también de museos, teatro, naturaleza, descubrimiento del entorno y aprendizaje vivencial. Mientras las partes se responsabilizan mutuamente, la consecuencia compartida es que miles de niños perderán experiencias educativas fundamentales", advierte. El sector pone el foco en el hecho de que estas experiencias contribuyen de manera directa a la socialización, la creación de vínculos y el desarrollo emocional de los niños, y alerta de que su impacto puede ser profundo y difícilmente reversible si la situación se prolonga en el tiempo.
Ante este escenario, Eix Estels hace un llamamiento a la responsabilidad y reclama la apertura urgente de espacios de diálogo entre administraciones, sindicatos y agentes educativos para evitar que el conflicto acabe repercutiendo en los alumnos. La entidad defiende preservar las colonias y salidas educativas como una parte esencial e irrenunciable del modelo educativo catalán.
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