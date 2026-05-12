El Grupo Saica adquiere el Grupo Thimm, con una plantilla de 2.500 personas en varios países

La familia propietaria del Grupo Thimm, proveedor líder de soluciones sostenibles de embalaje y expositores de cartón ondulado, ha decidido vender su empresa al Grupo Saica. Fundada en 1949 por Walter Felix Thimm, la empresa ha crecido hasta convertirse en una organización de ámbito europeo. En 2024, Thimm generó unos ingresos de aproximadamente 539 millones de euros con una plantilla de alrededor de 2.500 empleados.

El Grupo Saica es uno de los principales fabricantes europeos de papel y embalajes, con sede en Zaragoza. Fundada en 1943, esta empresa familiar generó unos ingresos de alrededor de 3.962 millones de euros en 2025 con más de 12 000 empleados.

Tras la operación, Mathias Schliep, presidente del Consejo de Administración del Grupo Thimm, comentó que han dedicado los últimos meses a reflexionar "intensamente" sobre cómo posicionar la empresa de forma segura a largo plazo. "Estamos convencidos de que, en un mercado altamente competitivo, solo un pequeño número de grandes actores podrá ganar cuota de mercado en el futuro. Por ello, hemos decidido vender la empresa a la mayor empresa familiar del sector en Europa, con el fin de asegurar las perspectivas de crecimiento y el futuro a largo plazo de Thimm bajo el sólido paraguas de Saica. Para nuestros empleados, incorporarse a un sólido grupo familiar ofrece estabilidad y seguridad a largo plazo. Las sedes de ambas empresas se complementan a la perfección, juntas cubrimos toda Europa”, dijo.

Saica opera a nivel mundial con 112 centros en Europa Occidental, Polonia y Estados Unidos. El Grupo Thimm cuenta con centros en Alemania y Europa del Este. Saica tiene la intención de seguir operando dentro de las estructuras existentes. Esto garantiza la máxima continuidad y seguridad tanto para los clientes como para los empleados.

Las dos empresas familiares mantienen una estrecha y fructífera colaboración desde finales de la década de 1990, que incluye una alianza estratégica de ventas y una empresa conjunta en Polonia. “Ambas familias se conocen desde hace generaciones”, destaca Mathias Schliep. “Nuestras culturas y los valores de ambas empresas encajan a la perfección”.

Susana Alejandro, presidenta y directora ejecutiva del Grupo Saica, ha asegurado que están "deseando dar la bienvenida" a los nuevos compañeros en Alemania, Polonia, la República Checa y Rumanía "para seguir desarrollando juntos nuestra cultura y nuestros valores: cuidar el futuro, valorar a las personas y afrontar los retos que nos esperan", ha indicado.

La familia Thimm se retirará por completo de la empresa

"Thimm aporta una sólida presencia regional y un enfoque centrado en el cliente en mercados en los que Saica no había operado anteriormente. Junto con Thimm, vemos un potencial significativo para reforzar aún más nuestra posición de liderazgo en el altamente competitivo mercado europeo”", ha recalcado Alejandro.

Como parte de la operación, la familia Thimm se retirará por completo de la empresa. "Aunque este paso no ha sido fácil para las familias, se da con la convicción de que ofrece a Thimm las mejores perspectivas posibles para desarrollar un futuro sostenible. La operación crea un sólido grupo familiar en Europa con una perspectiva a largo plazo. La solidez financiera de Saica proporciona una base fiable para gestionar un negocio cíclico y para apoyar el crecimiento continuo a través de inversiones específicas en tecnología y digitalización. Por lo tanto, Saica es un socio ideal para nosotros", indica Schliep.

Noticias relacionadas

La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia pertinentes. Las partes han acordado mantener en secreto el precio de compra.