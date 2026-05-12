El juez del caso Forestalia pide al ministerio los expedientes del clúster Maestrazgo
El Gobierno de Aragón había solicitado al magistrado que se incorporen a la causa los expedientes administrativos de los procedimientos de evaluación ambiental de los parques investigados del clúster
El juez de instrucción del tribunal de Instancia de Teruel ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) los expedientes administrativos de los procedimientos de evaluación ambiental de los parques investigados del clúster de Eliana, Begués y Maestrazgo, a petición del Gobierno de Aragón, ante la investigación judicial que rodea a los proyectos de renovables vinculados al gigante aragonés de las renovables, Forestalia.
Después de la petición efectuada por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, personado en el caso, en un auto firmado la pasada semana, el juez instructor conviene que la petición al ministerio de todos esos informes medioambientales "es en todo punto procedente pues es de interés de todos que conste dicha información en la presente causa", tanto por parte de las defensas, como de las acusaciones.
Considera el juez Juan José Cortés que es "razonable" incorporar esa documentación al caso en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, ya que contar con esos expedientes administrativos permitirá valorar "con plenitud de conocimiento todas las vicisitudes" seguidas en la tramitación de los parques de energía renovable puestos ahora en cuestión.
Así, reclama al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen que remita para su incorporación a la causa del caso Forestalia los expedientes administrativos de los procedimientos de evaluación ambiental de los proyectos de los parques investigados en el clúster de Eliana, Begués y Maestrazgo.
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