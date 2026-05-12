Marea Verde respalda la huelga educativa Aragón y exige paralizar la concertación del Bachillerato

Marea Verde Aragón ha trasladado su apoyo a la huelga educativa convocada los próximos 19 y 20 de mayo en Aragón y ha llamado a toda la comunidad educativa a participar activamente en las movilizaciones en defensa de la escuela pública. El movimiento ha mostrado también su solidaridad con los dos profesores del IES Ítaca de Zaragoza, imputados por un presunto delito de homicidio imprudente. Los docentes serán juzgados en la Audiencia Nacional por la muerte de un alumno durante un viaje escolar en 2022.

En línea con el Comité de Huelga, conformado por 17 entidades que han presentado un recurso ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) y han reclamado la paralización temporal de la orden que permite la concertación del Bachillerato, Marea Verde Aragón ha exigido la paralización "inmediata" de esta medida, también en Infantil, y ha reclamado mejoras "urgentes" en ratios e infraestructuras, un refuerzo de la escuela rural y la dignificación del ciclo de 0 a 3, hace una semana en huelga por, entre otros motivios, las ratios "insostenibles" que aseguran tener.

Marea Verde Aragón ha ratificado también u compromiso con el calendario de movilizaciones y asambleas informativas impulsadas por las entidades defensoras de la escuela pública en Aragón, y ha elogiado el trabajo realizado por sindicatos, asociaciones de familias y claustros para dinamizar las asambleas en el territorio, recoger propuestas de la comunidad educativa y canalizar el "creciente malestar" existente en los centros públicos.

Aunque uno de los principales motivos de la movilización es el rechazo a los conciertos de Bachillerato y la exigencia de un protocolo "claro y garantista" para las salidas extraescolares, Marea Verde Aragón ha insistido en la necesidad de mantener "una visión global en defensa de la educación pública".

Solidaridad con el profesorado del Ítaca

Asimismo, desde Marea Verde han aludido a la "especial preocupación" existente en torno a la situación judicial que afecta al profesorado del IES Ítaca. Han trasladado sus condolencias a la familia y al entorno del menor y han expresado su apoyo a los docentes encausados. En esta línea, el movimiento ha respaldado la decisión tomada por los claustros de más de 40 centros de Aragón de suspender de forma temporal las actividades extraescolares y complementarias.

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Marea Verde ha apoyado esta suspensión temporal mientras no exista "una cobertura jurídica clara y un marco normativo que garantice la seguridad y protección legal del profesorado", que reivindican de igual forma que el resto de organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial. Precisamente este martes, CCOO ha registrado más de 4.000 firmas dirigidas a Educación para reclamar una regulación.