El presidente Azcón homenajea a Giménez Abad en el Parlamento Europeo: “Mantener viva la memoria colectiva es la primera tarea de los demócratas”
El acto ha sido organizado por el eurodiputado popular Borja Giménez Larraz, hijo menor del político aragonés asesinado por ETA en 2001
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este martes en el acto 'Europa con la memoria: Manuel Giménez Abad, 25 años después', organizado por el eurodiputado Borja Giménez Abad en el Parlamento Europeo de Bruselas. En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha destacado que “mantener viva la memoria colectiva es la primera tarea de los demócratas”.
“Manuel no fue solo un destacado representante público. Fue una persona comprometida con Aragón y con el servicio a los ciudadanos, guiada siempre por el sentido de la responsabilidad y el deseo de contribuir al bien común”, ha destacado el presidente Azcón.
“Veinticinco años después, seguimos recordándolo y reivindicando su legado. Porque ni la violencia ni el odio lograron borrar su ejemplo, sus convicciones ni la huella que dejó en nuestra sociedad”. En este sentido, Azcón ha puesto en valor el documental ‘Por la Espalda’ de Aragón TV que relata el asesinato de Giménez Abad: “Es necesario que la verdad, porque la única verdad es que hubo asesinos y asesinados, verdugos y víctimas, siga viendo la luz, pese a los esfuerzos de algunos por difuminar el relato”.
Dignidad
Asimismo, ha recordado que “las víctimas representan la dignidad, la libertad y la defensa del Estado de Derecho frente a quienes quisieron imponer el terror”. “Las instituciones aragonesas estaremos siempre a vuestro lado defendiendo la memoria, dignidad y justicia para Manolo y de todos los que han sufrido esta barbarie”, ha agregado.
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente Azcón ha añadido que “25 años después, tenemos que seguir honrando la figura de Manuel Giménez Abad porque es un héroe de nuestra democracia, porque le costó la vida defender las ideas que permiten que todos podamos convivir en paz y en libertad; y, por desgracia, hoy lo que ha significado el terrorismo en la historia no tiene el peso que debería tener en la política”.
El eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz, hijo menor del político aragonés y que acudía a La Romareda con él cuando ETA le asesinó un 6 de mayo de 2001, fue el encargado de abrir este martes el evento al que acudieron la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; y la plana mayor del PP en Bruselas.
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