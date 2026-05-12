Así ha sido la fuerte granizada que ha sorprendido a los vecinos de Huesca
La piedra ha empezado a caer sobre las 17.00 horas
Han sido pocos minutos, pero intensos. Una fuerte granizada ha sorprendido a los vecinos de Huesca a primera de la tarde de este martes, cuando la piedra ha caído sobre la capital altoaragonesa dejando el suelo teñido de un manto blanco. Las nubes que previamente llegaban a la ciudad hacían presagiar la tormenta, pero no tanto el granizo que a muchos ha pillado en en el coche o en la calle.
También se han registrado fuertes rachas de viento y truenos, así como una bajada rápida de las temperaturas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había advertido de un cambio drástico del tiempo con la entrada de una masa de aire procedente del norte de Europa. De hecho, habrá que volver a sacar las chaquetas y coger el paraguas estos días porque las tormentas marcarán la semana en Aragón. Así, se esperan para hoy lluvias localmente fuertes en varios puntos de Zaragoza y Teruel.
Las localidades que podrían recibir las peores sacudidas son La Almunia, Cariñena, Daroca, el entorno de Calatayud, Utrillas, la zona del Maestrazgo, los situados al sur de la capital aragonesa, Jaca, Cinco Villas, Huesca capital y Monegros. También vuelve el cierzo, que soplará con fuerza en el valle del Ebro.
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