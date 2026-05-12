UAGA-COAG denuncia que el Gobierno de Aragón "allana el camino" a los macroproyectos avícolas
El sindicato también denuncia que estos macrocomplejos se sostienen, en la mayoría de los casos, sobre contratos de integración abusivos
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha manifestado su "profunda preocupación" ante el anuncio de construcción de un macrocomplejo avícola en El Pobo (Teruel) con capacidad para más de 2 millones de gallinas ponedoras. Critica que el Gobierno de Aragón vuelva a facilitar este tipo de iniciativas mediante la fórmula del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), "un mecanismo que acelera plazos administrativos y otorga ventajas a grandes grupos empresariales frente a los proyectos promovidos por ganaderos y ganaderas a título individual, que ven como sus solicitudes se atascan durante dos años en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental pendientes de la evaluación favorable", han señalado en una nota de prensa.
UAGA-COAG reconoce que el sector avícola de puesta tiene que crecer porque hay mucha demanda de huevos, "pero ese crecimiento no puede sustentarse solo en este tipo de macroproyectos". Por ese motivo, la organización agraria considera "inadmisible" que la Administración autonómica priorice un proyecto de una integración a gran escala frente a una explotación proyectada por un ganadero o ganadera particular. "El Gobierno de Aragón no puede tender la alfombra roja y dar todas las facilidades a este tipo de propuestas, cuando el productor profesional no las recibe", señalan.
El modelo de ganadería familiar y profesional, tal y como defiende UAGA-COAG, es el que realmente vertebra el territorio, fija población en el medio rural y garantiza la sostenibilidad medioambiental y social. "Una granja familiar supone empleo directo y arraigo en los pueblos. Sin embargo, los macroproyectos avícolas responden a una lógica puramente industrial y financiera, desligada del territorio y centrada en la concentración de producción en manos de grandes grupos empresariales", esgrimen.
Además, UAGA-COAG también denuncia que estos macrocomplejos se sostienen, en la mayoría de los casos, sobre contratos de integración abusivos, que dejan a los granjeros/as en una posición de absoluta dependencia frente a las grandes empresas.
En el caso del macroproyecto de El Pobo, la empresa que lo promueve "también tiene granjeros integrados, de ahí que UAGA-COAG alerte de que al aumentar la producción de huevos y cubrir la demanda del mercado, lo más probable es que se tensionen las condiciones con todos esos productores integrados".
- Un histórico campo de fútbol de Zaragoza desaparecerá para convertirse en un tanque de tormentas
- Zaragoza Alta Velocidad mueve ficha para impulsar el mayor rascacielos de la ciudad: podría llegar a 150 metros con 440 viviendas libres
- En concurso de acreedores y sin pagar la nómina a sus trabajadores: la difícil situación de una entidad financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza
- Abre en Zaragoza un nuevo gimnasio 24 horas con biblioteca y comedor
- Del Parque de Atracciones al Acuario de Zaragoza: las tres empresas de Jesús Morte arrastran una deuda de siete millones de euros
- El pueblo de Aragón con una preciosa laguna y un parque temático inspirado en cuentos infantiles
- El colegio de Fernando Simón en Zaragoza: un centro privado bilingüe exclusivo para hombres
- Tolosana abrirá su cuarta pastelería en Zaragoza en el local de una de las cafeterías Mi Marrano que cerró en enero