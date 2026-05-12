UAGA-COAG denuncia que el Gobierno de Aragón "allana el camino" a los macroproyectos avícolas

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha manifestado su "profunda preocupación" ante el anuncio de construcción de un macrocomplejo avícola en El Pobo (Teruel) con capacidad para más de 2 millones de gallinas ponedoras. Critica que el Gobierno de Aragón vuelva a facilitar este tipo de iniciativas mediante la fórmula del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), "un mecanismo que acelera plazos administrativos y otorga ventajas a grandes grupos empresariales frente a los proyectos promovidos por ganaderos y ganaderas a título individual, que ven como sus solicitudes se atascan durante dos años en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental pendientes de la evaluación favorable", han señalado en una nota de prensa.

UAGA-COAG reconoce que el sector avícola de puesta tiene que crecer porque hay mucha demanda de huevos, "pero ese crecimiento no puede sustentarse solo en este tipo de macroproyectos". Por ese motivo, la organización agraria considera "inadmisible" que la Administración autonómica priorice un proyecto de una integración a gran escala frente a una explotación proyectada por un ganadero o ganadera particular. "El Gobierno de Aragón no puede tender la alfombra roja y dar todas las facilidades a este tipo de propuestas, cuando el productor profesional no las recibe", señalan.

El modelo de ganadería familiar y profesional, tal y como defiende UAGA-COAG, es el que realmente vertebra el territorio, fija población en el medio rural y garantiza la sostenibilidad medioambiental y social. "Una granja familiar supone empleo directo y arraigo en los pueblos. Sin embargo, los macroproyectos avícolas responden a una lógica puramente industrial y financiera, desligada del territorio y centrada en la concentración de producción en manos de grandes grupos empresariales", esgrimen.

Además, UAGA-COAG también denuncia que estos macrocomplejos se sostienen, en la mayoría de los casos, sobre contratos de integración abusivos, que dejan a los granjeros/as en una posición de absoluta dependencia frente a las grandes empresas.

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En el caso del macroproyecto de El Pobo, la empresa que lo promueve "también tiene granjeros integrados, de ahí que UAGA-COAG alerte de que al aumentar la producción de huevos y cubrir la demanda del mercado, lo más probable es que se tensionen las condiciones con todos esos productores integrados".