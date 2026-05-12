Víctor Viñuales será el nuevo presidente de ECODES en sustitución de José Ángel Rupérez
El nuevo presidente ha estado vinculado a ECODES desde su inicio, ya que formó parte del grupo fundador
La Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, abre una nueva etapa bajo la presidencia de Víctor Viñuales tras la última reunión de su Patronato. El cambio responde a una propuesta de José Ángel Rupérez, quien ha ostentado el cargo hasta el momento, y ha sido una elección valorada y consensuada por todos los miembros de este órgano. Por su parte, Rupérez acompañará en la vicepresidencia a Jerónimo Blasco.
Sociólogo de formación y uno de los referentes del ecologismo y la acción climática, Víctor Viñuales ha estado vinculado a ECODES desde su inicio, pues formó parte del grupo fundador de esta entidad que surgió en 1992 para impulsar un nuevo modelo de sociedad enfocado los conceptos que le dan nombre. “Asumo esta presidencia con gran responsabilidad y entusiasmo, y también con un profundo agradecimiento y cariño a José Ángel Rupérez, una figura clave no solo en la integración de la perspectiva medioambiental en el ámbito industrial, sino también como ejemplo de vida y coherencia. Baste tan solo una anécdota: fue pionero en Zaragoza construyendo la primera casa bioclimática, en la sigue viviendo. Gracias a su labor, hoy ECODES es una fundación más resiliente y pegada a las necesidades de nuestro planeta y de nuestra sociedad”, afirma Viñuales.
“En este ahora del mundo que vivimos, en plena emergencia climática y ambiental y lleno de incertidumbres geopolíticas, nuestra fundación quiere seguir contribuyendo, desde la cooperación con el resto de actores institucionales, sociales y económicos, a la construcción de un mundo en paz con la naturaleza, con una economía descarbonizada, más inclusiva y más responsable. Un mundo que no deje a nadie atrás y benéfico también para las generaciones venideras. En esa tarea está focalizada nuestra fundación, y lo vamos a seguir haciendo con esperanza y determinación”.
El Patronato de ECODES ha querido unirse a este reconocimiento a Rupérez por su implicación, dedicación y excelentes resultados durante su mandato. Bajo su presidencia, la fundación ha logrado consolidar una seña de identidad única centrada en la creación de alianzas y en la acción para acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono, inclusiva y responsable.
En este nuevo ciclo, la Fundación mantendrá sus propósitos, objetivos y líneas de actuación, desarrollando para ello proyectos centrados en la mitigación y adaptación al cambio climático, la promoción de una economía descarbonizada, el desarrollo de proyectos sobre el terreno que materialicen e impulsen la transición ecológica justa o la promoción de políticas públicas
- Un histórico campo de fútbol de Zaragoza desaparecerá para convertirse en un tanque de tormentas
- Zaragoza Alta Velocidad mueve ficha para impulsar el mayor rascacielos de la ciudad: podría llegar a 150 metros con 440 viviendas libres
- En concurso de acreedores y sin pagar la nómina a sus trabajadores: la difícil situación de una entidad financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza
- Abre en Zaragoza un nuevo gimnasio 24 horas con biblioteca y comedor
- Del Parque de Atracciones al Acuario de Zaragoza: las tres empresas de Jesús Morte arrastran una deuda de siete millones de euros
- El pueblo de Aragón con una preciosa laguna y un parque temático inspirado en cuentos infantiles
- El colegio de Fernando Simón en Zaragoza: un centro privado bilingüe exclusivo para hombres
- Tolosana abrirá su cuarta pastelería en Zaragoza en el local de una de las cafeterías Mi Marrano que cerró en enero