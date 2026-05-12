Víctor Viñuales será el nuevo presidente de ECODES en sustitución de José Ángel Rupérez

La Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, abre una nueva etapa bajo la presidencia de Víctor Viñuales tras la última reunión de su Patronato. El cambio responde a una propuesta de José Ángel Rupérez, quien ha ostentado el cargo hasta el momento, y ha sido una elección valorada y consensuada por todos los miembros de este órgano. Por su parte, Rupérez acompañará en la vicepresidencia a Jerónimo Blasco.

Sociólogo de formación y uno de los referentes del ecologismo y la acción climática, Víctor Viñuales ha estado vinculado a ECODES desde su inicio, pues formó parte del grupo fundador de esta entidad que surgió en 1992 para impulsar un nuevo modelo de sociedad enfocado los conceptos que le dan nombre. “Asumo esta presidencia con gran responsabilidad y entusiasmo, y también con un profundo agradecimiento y cariño a José Ángel Rupérez, una figura clave no solo en la integración de la perspectiva medioambiental en el ámbito industrial, sino también como ejemplo de vida y coherencia. Baste tan solo una anécdota: fue pionero en Zaragoza construyendo la primera casa bioclimática, en la sigue viviendo. Gracias a su labor, hoy ECODES es una fundación más resiliente y pegada a las necesidades de nuestro planeta y de nuestra sociedad”, afirma Viñuales.

“En este ahora del mundo que vivimos, en plena emergencia climática y ambiental y lleno de incertidumbres geopolíticas, nuestra fundación quiere seguir contribuyendo, desde la cooperación con el resto de actores institucionales, sociales y económicos, a la construcción de un mundo en paz con la naturaleza, con una economía descarbonizada, más inclusiva y más responsable. Un mundo que no deje a nadie atrás y benéfico también para las generaciones venideras. En esa tarea está focalizada nuestra fundación, y lo vamos a seguir haciendo con esperanza y determinación”.

El Patronato de ECODES ha querido unirse a este reconocimiento a Rupérez por su implicación, dedicación y excelentes resultados durante su mandato. Bajo su presidencia, la fundación ha logrado consolidar una seña de identidad única centrada en la creación de alianzas y en la acción para acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono, inclusiva y responsable.

Noticias relacionadas

En este nuevo ciclo, la Fundación mantendrá sus propósitos, objetivos y líneas de actuación, desarrollando para ello proyectos centrados en la mitigación y adaptación al cambio climático, la promoción de una economía descarbonizada, el desarrollo de proyectos sobre el terreno que materialicen e impulsen la transición ecológica justa o la promoción de políticas públicas