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Yudigar amplía su instalación en Cariñena en los terrenos del centro de datos al que renunció Box2Bit

El Boletín Oficial de Aragón publica la exclusión de cuatro parcelas del polígono Entreviñas de Cariñena que estaban destinadas al centro de datos que se desarrollará finalmente en Épila

Instalaciones de Yudigar en Cariñena.

Instalaciones de Yudigar en Cariñena. / EL PERIÓDICO

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

Yudigar da un paso adelante para una nueva expansión de sus instalaciones en Cariñena, que se ubicará en tres parcelas del polígono Entreviñas que estaban inicialmente destinadas al desarrollo del centro de datos impulsado por la empresa Box2Bit. La multinacional renunció a la opción de compra de estos terrenos y posteriormente anunció el impulso de otro centro de datos en la cercana localidad de Épila, un proyecto anunciado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas, cuando se confirmó finalmente que la compañía no levantaría dos centros de datos, sino uno solo, en Épila.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este martes la exclusión de cuatro parcelas que estaban inicialmente incluidas en los terrenos que la empresa Box2Bit tenía comprometidos para desarrollar un centro de datos en Cariñena, que se anunció con una inversión de más de 3.400 millones de euros pero que, salvo sorpresa mayúscula, no llegará a ver la luz, al quedar excluido el proyecto de la planificación energética actual.

Sin embargo, esos terrenos siguen formando parte de la declaración de inversión de interés autonómico y de interés general de Aragón del proyecto de inversión denominado Campus de centros de procesamiento de datos "Ebro" en el término municipal de Cariñena, promovido por B2B (Box2Bit) Axis East 3 SLU, que se aprobó en un acuerdo de Consejo de Gobierno del 29 de octubre de 2024 y que no ha sido desafectado desde entonces.

Ahora, con el nuevo acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el pasado día 22 de abril, se modifican los terrenos afectados por el proyecto de ese centro de datos que difícilmente verá la luz, lo que permite que otras empresas puedan optar a comprar los suelos disponibles y desarrollar sus planes expansivos.

Ahí entrará la segunda ampliación de la nave logística de Yudigar, empresa especializada en la construcción de mobiliario para comercios, que prevé expandirse en tres de las cuatro parcelas que han quedado ahora liberadas de este espacio delimitado por la DIGA del centro de datos de Box2Bit.

Una ampliación que se produce tan solo tres años después de la última, cuando en 2023 anunciaron ya el crecimiento de sus naves logísticas con una inversión de 4 millones de euros y la contratación prevista de 100 personas.

Según adelantó El Diario, en esta nueva ampliación podrían crearse otros 150 empleos. Así, la compañía perteneciente al grupo HMY, consolida una trayectoria de crecimiento que en menos de diez años le ha llevado a multiplicar su plantilla en Cariñena.

Por otro lado, según ha podido saber este diario, además, la cuarta parcela liberada, la de mayores dimensiones, también será ocupada por la llegada de una nueva empresa a la localidad de Cariñena, un proyecto que todavía no ha trascendido.

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Con todo, a pesar de las importantes dudas de que el proyecto de centro de datos pueda salir adelante en Cariñena, y de la renuncia de la compra de la empresa Box2Bit a los terrenos en los que debería implantarse, el acuerdo del Gobierno de Aragón confirma "íntegramente, en todo lo demás, el contenido y alcance del Acuerdo de 29 de octubre de 2024 por el que se declara como inversión de interés autonómico con interés general de Aragón el proyecto Campus de centros de procesamiento de datos "Ebro”, en el término municipal de Cariñena (Zaragoza), promovido por B2B Axis East 3 SLU".

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