Al menos 10.000 alumnos de Aragón se quedan sin salidas extraescolares por la falta de regulación que denuncian los docentes

Las cifras no hacen más que crecer. Y la previsión es que sigan haciéndolo. Al menos 46 centros educativos de Aragón han suspendido las salidas extraescolares del curso actual en solidaridad con los profesores del IES Ítaca (Santa Isabel) imputados por la muerte de un alumno en un viaje escolar a Bélgica en 2022, lo que repercutiría, según los cálculos de los sindicatos, en al menos 10.000 estudiantes aragoneses. Pero no solo aragoneses. Según exponen fuentes sindicales, la reivindicación docente de contar con una norma jurídica que les respalde a nivel legal en las actividades complementarias ha llegado también a Cataluña y Valencia, que estos días viven jornadas de huelga educativa.

Según ha podido conocer este diario, a lo largo de las últimas semanas los claustros de colegios e institutos de Aragón se han reunido para abordar, entre otras cuestiones, las salidas extraescolares y su gestión a raíz del caso del instituto Ítaca, que fue el primero en cancelarlas. A esta decisión se han ido sumando decenas de centros hasta superar los 45. Esta semana, solo entre lunes y martes, lo han hecho cinco. Por eso, desde CCOO estiman que podría haber más de 10.000 estudiantes que este curso ya no disfrutarán de visitas a museos, excursiones o viajes de fin de curso. Desde CGT apuntan todavía más alto al calcular, "tirando por lo bajo", que podría haber 18.400 alumnos afectados si se tiene en cuenta que en cada escuela hay, como mínimo, 400 alumnos.

Además, al menos dos institutos de Zaragoza celebrarán claustros esta semana y abordarán el debate de las actividades extraescolares. Por eso, los sindicatos apuntan que las cifras podrían engrosarse a lo largo de los próximos días si más centros se suman a esta decisión con la que buscan lanzar un gesto solidario a los profesores del Ítaca y, además, reclamar a Educación un marco jurídico que garantice seguridad al profesorado.

CCOO registra las firmas para reclamar a Educación la regulación de las salidas extraescolares en Aragón, este martes. / Jaime Galindo

También para reclamar que se regulen las actividades fuera del aula, la federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha registrado este martes las más de 4.000 firmas que ha recogido desde mediados de abril, cuando puso inició una petición en la plataforma Change.org para exponer la "desprotección insostenible" que aseguran que sufren los docentes a la hora de llevar a cabo las extraescolares que, recuerdan desde unos y otros sindicatos, son "voluntarias" para el profesorado y no están remuneradas.

Desde CCOO indican que con las más de 4.000 firmas, que van dirigidas a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, y son en su mayoría de profesores aragoneses, el sindicato y la comunidad educativa exige una regulación "urgente" a Educación que solucione la actual "falta de marco normativo" que sostienen que obliga a los docentes a asumir responsabilidades penales "desproporcionadas" y unas jornadas laborales "ininterrumpidas" sin las garantías mínimas.

En concreto, CCOO reclama a Educación que elabore de forma "inmediata" una norma reguladora de las salidas extraescolares en Aragón que incluya, al menos, cuatro puntos. El primero sería seguridad jurídica, con una delimitación clara de responsabilidades de profesores, familias y alumnos para que el docente no sea el único responsable ante cualquier contingencia. El segundo, el fin de la que describen como "la jornada de 24 horas", apostando por un derecho efectivo al descanso a través de aumentar las ratios de profesorado en las salidas con pernocta y con unos turnos de guardia establecidos.

El tercer punto que a su juicio debería incluir la norma es la compensación y los méritos, con un marco jurídico que reconozca las actividades extraescolares y complementarias en el concurso de traslados y en la carrera profesional y el abono íntegro de dietas y gastos. Suman a todo ello que se incluya el descanso compensatorio, con derecho a incorporación diferida al centro después de las actividades que terminen fuera de horario lectivo.

Este lunes, en su primera reunión con los sindicatos, la consejera Carmen Susín, que tomó posesión del cargo la semana pasada, ya trasladó a las organizaciones que Educación abordaría la gestión de las salidas extraescolares como también trataría otros temas educativos que están sobre la mesa. No se concretaron fechas ni horizontes de trabajo. Según indicaron desde UGT, la líder del departamento afirmó que trataría la cuestión pero sin precipitación con el objetivo de garantizar una normativa con garantías y seguridad jurídica.

Este abordaje paulatino de la gestión de las extraescolares no fue bien recibido por STEA, que denunció un "desinterés" por parte de Susín a la hora de negociar una norma que evite que los centros opten por suspender las extraescolares. Otros sindicatos como CSIF y CGT defendieron que se deben llevar a cabo mesas negociadoras para elaborar la normativa y desde UGT Aragón insistieron en la necesidad de contar con una solución "cuanto antes". También así lo subraya CCOO: "Es urgente delimitar las responsabilidades de todos los actores implicados (alumnos, familias, profesores)".

CCOO registra las firmas recopiladas para reclamar un marco jurídico que respalde a los profesores de Aragón en las salidas extraescolares.. / Jaime Galindo

Según explicaron fuentes de Educación tras el caso del IES Ítaca, los profesores asumen de forma voluntaria participar en las extraescolares para las que, aseguraron, no hay regulación en ninguna comunidad autónoma. Según informaron, los docentes están cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, como extensión del aula que es. La clave está en que esas pólizas no cubren posibles negligencias graves, que es lo que la Audiencia Nacional tratará de aclarar si se produjo o no en la muerte del joven Mario Conesa durante un viaje escolar y también lo que ha despertado malestar en la comunidad educativa y en los centros. Por ahora, la mayor parte de los que han suspendido las salidas del aula lo han hecho solo para el presente curso escolar, aunque la decisión podría extenderse al próximo en función de si se elabora o no una norma reguladora.

Por ahora, la consejera Susín ha mostrado su intención de abordar las salidas extraescolares y también otras cuestiones educativas que están sobre la mesa. En los próximos días deberá hacer frente también a una bicifestación este jueves, 14 de mayo, que partirá del Ítaca a las 17.00 horas para recordar estas mismas reivindicaciones y, según comparten desde CCOO, "trasladar a las calles el malestar que ya han expresado miles de personas con sus firmas". Los sindicatos también llevarán la petición de regular las extraescolares a la huelga contra la concertación del Bachillerato, que tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo y a la que se ha sumado el Movimiento Marea Verde, que también ha mostrado su solidaridad con el Ítaca.