Alerta sanitaria en Aragón: retiran queso fresco de vaca por presencia de listeria

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) de la detección de Listeria monocytogenes por encima de los niveles permitidos en un queso fresco de vaca de la marca Goya.

El producto afectado es Queso Latino, queso fresco de vaca, correspondiente a los lotes 011056 y 021046.

La detección se ha producido durante los controles alimentarios habituales realizados por Salud Pública en establecimientos minoristas. Tras la toma de varias muestras y los análisis microbiológicos llevados a cabo en el Laboratorio de Salud Pública de Aragón, se confirmó la presencia de la bacteria en niveles superiores a los autorizados.

Una vez conocidos los resultados, los servicios oficiales de Salud Pública del Gobierno de Aragón, integrados por veterinarios y farmacéuticos, inspeccionaron los establecimientos implicados y procedieron a la retirada de la venta de los productos afectados, con el objetivo de proteger la salud de la población.

La alerta se ha comunicado a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para comprobar que el producto queda retirado de los canales de comercialización. Además, al tratarse de un alimento con distribución nacional, Aragón ha notificado la situación a la AESAN para su difusión a la ciudadanía.

Recomendaciones a la población

La AESAN recomienda a las personas que tengan en casa alguno de los productos afectados que no lo consuman.

En caso de haber ingerido queso de estos lotes y presentar síntomas compatibles con listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se aconseja acudir a un centro sanitario.

También se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene en la cocina para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

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En el caso de las mujeres embarazadas, la AESAN mantiene recomendaciones específicas de consumo e higiene alimentaria, ya que la Listeria monocytogenes es uno de los peligros biológicos asociados a determinados alimentos que deben evitarse durante el embarazo.