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Ana López, nombrada nueva directora general de CEOE Aragón

Regresa a la organización empresarial tras su etapa como directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo

Benito Tesier y Ana López.

Benito Tesier y Ana López. / CEOE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Ana López Férriz se ha incorporado al equipo de CEOE como directora general de CEOE Aragón y CEOE Zaragoza. Su nombramiento se produjo el pasado 25 de marzo, a propuesta del presidente, Benito Tesier, que este miércoles le ha dado la bienvenida en esta nueva etapa.

La incorporación se ha producido tras cesar Ana López en sus responsabilidades como directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo, cargo que ha desempeñado en los últimos años.

La de Ana López es una reincorporación a CEOE con nuevas responsabilidades, ya que ha estado vinculada profesionalmente a las organizaciones empresariales aragonesas durante más de 20 años, antes de esta etapa en la dirección general del INAEM.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha desarrollado su carrera profesional en las organizaciones como asesora jurídica, secretaria general de CEOE Zaragoza y responsable de Recursos Humanos de CEOE Aragón.

Ha sido, además, miembro junta directiva Cepyme nacional y de la Comisión de Diálogo social de CEOE nacional, así como del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) y los consejos Social y de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, entre otros cargos.

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El presidente de CEOE Aragón y Zaragoza, Benito Tesier, ha señalado que "es un orgullo poderle dar a Ana López la bienvenida a la que ha sido siempre su casa". Asimismo, ha destacado que "contar su bagaje profesional, su conocimiento de las organizaciones y el tejido empresarial, así como del empleo y las dificultades a que nos enfrentamos las empresas en este terreno, es un gran valor en este reto de modernización y refuerzo del liderazgo de la organización" que ha marcado en su presidencia.

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