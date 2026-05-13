Aragón lidera el crecimiento económico en España gracias al empuje del automóvil

A pesar de la incertidumbre geopolítica, la economía española y la aragonesa han mantenido un crecimiento positivo en el primer trimestre del año, del 2,7% y del 2,2%, pero según las previsiones del Colegio de Economistas de Aragón, la región registrará tasas de crecimiento por encima de las nacionales a lo largo del año.

Así se recoge en el "Boletín cuatrimestral de coyuntura Economistas de Aragón", en el que se destaca que la economía española y la aragonesa mantienen un crecimiento positivo, con signos de desaceleración, y que la transmisión del aumento de costes y la volatilidad al consumo y la inversión, vía precios y mercados financieros, llevan a los principales organismos económicos a revisar unas décimas a la baja la previsión de crecimiento y al alza la de inflación.

La magnitud de estas revisiones, incide el Colegio de Economistas, dependerá de la duración del conflicto y de su impacto sobre las infraestructuras energéticas y la capacidad de abastecimiento, así como del mantenimiento de políticas públicas que mitiguen los efectos sobre el tejido empresarial y la sociedad.

En el primer trimestre del año, el PIB de España tuvo un crecimiento interanual del 2,7%, según el INE y del 2,2% en Aragón según las estimaciones de la AIReF, si bien el impulso de las inversiones ya en curso y el mejor comportamiento industrial hacen prever que la economía aragonesa registre tasas de incremento por encima de las nacionales a lo largo de este 2026.

Respecto al empleo, medido en términos de ocupación, el boletín estaca que acelera su crecimiento interanual en el primer trimestre en Aragón por encima del promedio nacional, que la tasa de paro se sitúa en el 8,37% en la comunidad y en el 10,83% en España y que los datos de afiliación a la Seguridad Social y del paro registrado de abril confirman la tendencia positiva de creación de empleo en Aragón, en un contexto en el que las empresas "siguen encontrando dificultades para cubrir sus vacantes".

El auge del sector del automóvil

Las exportaciones de bienes acumuladas en Aragón hasta febrero de 2026 han aumentado, en contraste con los registros negativos de 2025 y con el descenso en el conjunto de España, debido, principalmente, al sector del automóvil, mientras que las semimanufacturas y los alimentos presentan una peor evolución.

No obstante, el Colegio de Economistas advierte de que las tensiones geopolíticas y de las políticas arancelarias tendrán impacto en el comercio exterior, con incremento de costes logísticos y de materiales.

Además, el colegio destaca en el boletín que la producción industrial aragonesa muestra un buen comportamiento en la primera parte del año, con crecimientos interanuales en los tres primeros meses, que en términos generales, la evolución en Aragón ha sido más favorable que la del conjunto del país y que los sectores que impulsan la actividad industrial son metalurgia, material y equipo eléctrico, material de transporte y alimentos.

En todo caso, subraya que el aumento de costes energéticos, insumos y logísticos repercute en el alza de los precios industriales.

Los economistas también señalan que la inflación general ha repuntado en marzo, situándose en el 3,4% en España y en el 3,5% en Aragón, debido al aumento de los costes energéticos, logísticos y de materias primas vinculado al conflicto bélico en Irán, de modo que estiman que la tasa interanual previsiblemente se situará por encima del 3 % durante el año.

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La inflación subyacente, que elimina el componente energético, se mantiene por debajo de la general, con tasas del 2,9% en España y el 3% en Aragón.