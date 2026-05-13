Asaja estima una cosecha de cereal de invierno de 2,83 millones de toneladas en Aragón

Asaja estima que la cosecha de cereal de invierno en la comunidad autónoma alcanzará esta campaña las 2.830.000 toneladas, en un año marcado por una meteorología muy cambiante y por un importante incremento de los costes de producción asumidos por los agricultores.

Han destacado que las abundantes lluvias registradas durante el invierno hicieron prever una campaña muy positiva desde el inicio. Sin embargo, el exceso de calor registrado en el mes de abril afectó negativamente al desarrollo del cereal en muchas zonas.

Posteriormente, las lluvias y el descenso de temperaturas durante mayo ayudaron a mejorar parcialmente la evolución de los cultivos, aunque de manera muy desigual según las comarcas. La organización agraria ha señalado, además, que la implantación de la siembra directa ha sido clave este año para mantener un mejor desarrollo vegetativo del cereal, ya que este sistema permite conservar mejor la humedad del suelo.

Por ello, Asaja Aragón ha advertido que en aquellas zonas donde no se haya utilizado esta técnica la merma de producción será mayor.

Otro de los aspectos destacados de esta campaña ha sido el aumento de la inversión realizada por los agricultores. Ante las buenas perspectivas generadas por las lluvias de invierno, muchos productores optaron por cuidar más las explotaciones mediante un mayor aporte de fertilizantes, herbicidas y fungicidas, además de apostar por variedades de cereal más productivas.

Asaja Aragón recuerda también la singularidad geográfica y climática de Aragón, una comunidad con una gran diversidad tanto de tierras como de condiciones meteorológicas. Esta disparidad provoca que la variedad en los rendimientos y en la producción final sea especialmente visible entre unas zonas y otras.

A todos los condicionantes productivos de esta campaña se suman además los elevados costes de producción, que seguirán reduciendo notablemente la rentabilidad de las explotaciones cerealistas.

Desde Asaja Aragón se advierte de que, con los precios actuales del cereal, un agricultor necesita obtener alrededor de tres toneladas por hectárea en secano y cinco toneladas por hectárea en regadío simplemente para cubrir todos los costes invertidos durante la campaña.

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En este sentido, la organización agraria considera que esta situación vuelve a poner de manifiesto las dificultades económicas que atraviesa el sector cerealista, donde muchas explotaciones continúan trabajando con márgenes mínimos pese al importante esfuerzo inversor realizado por los agricultores.