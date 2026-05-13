Las claves del recurso que amenazan con frenar la concertación del Bachillerato en Aragón: de la "celeridad" de la cautelar a las vacantes en los centros

El tiempo juega un papel fundamental. Hay 17 entidades defensoras de la escuela pública, entre ellas federaciones, organizaciones y fuerzas políticas de la izquierda aragonesa, que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la orden que posibilita concertar el Bachillerato a partir del próximo curso. Además, han presentado también una cautelar porque consideran "urgente" frenar esta medida para evitar un "perjuicio irreparable" a sus intereses. Fundamentan su decisión de impugnar la norma, que es una modificación de otra publicada en noviembre, en que presenta "indicios de antijuridicidad". Y de ahí, y sobre todo de las consecuencias que consideran que podría conllevar, que urjan su suspensión.

Las entidades en defensa de la escuela pública fijan primero la vista en el lunes 15 de junio, que según explican es la fecha en la que se deben publicar las vacantes de la etapa (no obligatoria) de Bachillerato, para explicar el por qué de esa "urgencia" en suspender la medida. Desde las organizaciones argumentan que, si el TSJA estimara su recurso contencioso-administrativo sin que la cautelar les hubiera sido concedida, se perdería la finalidad del mismo porque la concertación sería "una realidad ya consumada" y ello "podría ocasionar un daño irreversible".

En concreto, Nieves Burón, secretaria técnica de la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos de Aragón (Fapar) que este miércoles ha ejercido de portavoz de las 17 entidades durante una protesta en defensa contra esta concertación en el CPI Rosales del Canal de Zaragoza, ha defendido que, si no se concede la cautelar, una vez se resuelva el recurso ya habrá habido afecciones en la escuela pública. Como ejemplos ha citado "posibles cierres de unidades, desplazamiento de docentes, alteraciones de la plantilla y una modificación total de la planificación educativa". En este argumento, entre otros, basan su solicitud de suspender de forma "urgente" la orden.

La escuela pública también justifica la celeridad en frenar la concertación del Bachillerato en casos previos, de hace una década, en los que fueron concedidas cautelares con este mismo objetivo. Cabe recordar que en torno al año 2013, organizaciones como CGT, STEA Izquierda Unida y Marea Verde ya interpusieron un recurso contra los conciertos educativos en las aulas de colegios privados que no alcanzaban las ratios establecidas en la normativa y denunciaron casos como concretos como el del colegio San Gabriel de Zuera. En 2017, la Justicia sí aceptó una suspensión temporal de la medida en este y otros centros en clases de 3 años.

Burón ha indicado que es eso lo que solicitan las entidades, "que se mantenga la situación" como está. "Si la resolución no es estimatoria, no pasa nada, se retomará (la medida) cuando haya sentencia. Pero si es estimatoria, el daño que se habrá causado a la pública será irreparable", ha insistido.

Una "habilitación general" a concertar el Bachillerato

Además de en estos puntos, la escuela pública urge frenar el Bachillerato concertado porque consideran que la modificación de la orden que lo posibilita "abre una habilitación general para la concertación de enseñanzas postobligatorias". Burón ha subrayado que el recurso no carga contra la posibilidad de conveniar esta etapa no obligatoria, si no contra "los términos" en los que se ha planteado. La representante de Fapar ha desarrollado que la norma ECD/515/2026 avala una "concertación general", vulnerando así la normativa básica que admite que existan los "conciertos singulares" en las enseñanzas postobligatorias.

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Burón ha subrayado que una concertación singular atiende a "necesidades puntuales", mientras que "dar amparo a esta posibilidad de forma general, hacerlo extensivo a todos aquellos centros que lo quieran solicitar, convierte el concierto en una vía ordinaria de financiación pública de una enseñanza que en este momento es privada". Como ejemplo, que la orden establece que los conciertos educativos que ella posibilita tendrán una duración de seis años. Es decir, hasta el curso 2031-2032. "Estamos hablando de hipotecar o de condicionar la oferta educativa mínimo durante esos seis años", ha señalado.